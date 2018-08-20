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ABD Büyükelçiliği'ne saldırılan 2 zanlıdan biri cezaevi firarisi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 19:37 | Son Güncelleme

ANKARA Valiliği, ABD Büyükelçiği'ne yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri olarak yakalanan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettiklerini duyurdu.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, ABD Büyükelçiği'ne yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri olarak yakalanan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettiklerini duyurdu. Her iki saldırganın da çeşitli suçlardan dolayı kaydı bulunduğu belirtilirken Çelikten'in ise cezaevi firarisi olduğunun Saldırganlardan birinin ise cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. belirtildi. Şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönlerinin araştırıldıgı ifade edildi.
Ankara Valiliği, ABD Büyükelçiği'ne yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın olayda kullanılan tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile yakalandıkları belirtildi. Her iki saldırganın da 'kasten adam yaralamak' başta olmak üzere haklarında birçok suçtan kayıtları bulunduğu belirlenirken, Çelikten'in aynı zamanda cezaevi firarisi olarak arandığı ortaya çıktı. Zanlıların bağlantılı olabileceği kişiler olup olmadığı yönünde soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edilen Valilik açıklaması şöyle:
"Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etmişlerdir. Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet ÇELİKTEN’in sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır. Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş’ın ise; taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır. Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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