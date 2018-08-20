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ABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 09:33 | Son Güncelleme

ANKARA'da ABD Büyükelçiliği binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, güvenlik kulübesinin camına isabet etti.

ABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da ABD Büyükelçiliği binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, güvenlik kulübesinin camına isabet etti.
Atatürk Bulvarı üzerinde, saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, aracın plakasını belirleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

ABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldıABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldıABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldıABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldı

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