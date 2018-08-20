ABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldı (2)

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
“Bu sabah erken saatlerde elçiliğimize yönelik bir 'güvenlik hadisesi' yaşanmıştır. Herhangi bir yaralanma yok ve detayları araştırıyoruz. Türk polisine hızlı destekleri için teşekkür ederiz."
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