ABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldı (2)
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Valiliği ABD Büyükelçiliğine seyir halindeki araçtan ateş açılaması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "20.08.2018 günü saat 05.30 sularında, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
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