ABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldı (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Valiliği, seyir halindeki bir araçtan ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Beyaz renkli bir araçtan yapılan saldırıda ateşlenen 6 mermiden 3'ünün nizamiyenin demir kapı ve camlı bölümüne isabet ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"20.08.2018 günü saat 05.30 sularında, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."
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