ABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldı (5)

DIŞİŞLERİ SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıyı kınadıklarını belirten Aksoy, "Saldırganların yakalanması ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili makamlarımızca çalışmalar başlatılmıştır. ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği ile ülkemizdeki diğer misyonlarının ve çalışanlarının güvenliği için alınan tedbirler artırılmıştır" dedi.

