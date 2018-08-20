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ABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ SALDIRIYI KINADI Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

DIŞİŞLERİ SALDIRIYI KINADI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıyı kınadıklarını belirten Aksoy, "Saldırganların yakalanması ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili makamlarımızca çalışmalar başlatılmıştır. ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği ile ülkemizdeki diğer misyonlarının ve çalışanlarının güvenliği için alınan tedbirler artırılmıştır" dedi.

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