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"ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:03 | Son Güncelleme

Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Bu sabah ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyoruz" - "ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği ile ülkemizdeki diğer misyonlarının ve çalışanlarının güvenliği için alınan tedbirler artırılmıştır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, "ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği ile ülkemizdeki diğer misyonlarının ve çalışanlarının güvenliği için alınan tedbirler artırılmıştır." ifadesini kullandı.

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta şunları kaydetti:

"Bu sabah ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyoruz. Saldırganların yakalanması ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili makamlarımızca çalışmalar başlatılmıştır. ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği ile ülkemizdeki diğer misyonlarının ve çalışanlarının güvenliği için alınan tedbirler artırılmıştır."

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında 6 el ateş edildiği, olayda can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

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