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ABD Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

Saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi, Ankara Adliyesine getirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik, 20 Ağustos'ta silahlı saldırıda bulunduğu değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş yakalanmıştı.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD elçilik

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