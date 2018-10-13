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ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Malcolm X" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince, Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in adı, Çukurambar'da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye verildi

Ankara'nın Çukurambar Mahallesi'nde inşa edilen ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Malcolm X" oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığında yapılan Meclis toplantısında, kent gündemine ilişkin birçok konunun yanı sıra Çankaya'daki bir caddeye "Malcolm X Caddesi" adının verilmesinin de görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çankaya İlçesi Çukurambar Mahallesinde bulunan 1478. Cadde'nin isminin 'Malcolm X Caddesi' olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İsmini Ankara’da yaşatacağız.' dediği ABD'li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in adı, Çukurambar'da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu 1478. Cadde'ye verildi."

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Malcolm X yeni ABD Büyükelçiliği

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