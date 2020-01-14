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  4. ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi David M.Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Saraçhane'deki makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Ekrem İmamoğlu, "Kendilerinin ziyaret talepleri bizi çok mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde ve özellikle İstanbul'u unutmadan çok başarılı bir dönem diliyorum. Bu başarı, hem iki ülke ilişkisi açısından hem de bu bölge açısından çok önemli. Kendilerini ağırlamaktan ve hatırı büyük alan Türk Kahvesi ısmarlamaktan büyük keyif alacağım" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
David M.Satterfield ABD Büyükelçisi İBB Ekrem İmamoğlu

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