ABD Büyükelçisi Jeff Flake Bugün Ankara’ya Geliyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından Türkiye’ye büyükelçi olarak atanan eski senatör Jeff Flake, bugün Ankara’ya gelecek. Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunmasıyla birlikte resmen görevine başlayacak.
Flake, Ağustos 2019’dan bu yana ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield’in yerini alacak.
Cumhuriyetçi Parti’den eski Arizona Senatörü Jeff Flake’in büyükelçilik görevi, 26 Ekim'de ABD Senatosu'nda oybirliğiyle onaylanmıştı. Flake, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katımıyla 7 Aralık'ta düzenlenen törende yemin etmişti.
Öte yandan Reuters’ın haberine göre; ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği görevi sona eren David Satterfield’ın ABD Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi olarak atanması bekleniyor.
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