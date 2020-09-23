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ABD Büyükelçisi Satterfield'den Türkiye'ye borç uyarısı

23.09.2020 22:58 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin Amerikan ilaç şirketlerine olan borçları ödenmezse, bu şirketlerin Türkiye piyasasından çıkabileceğini söyledi.

ABD Büyükelçisi Satterfield'den Türkiye'ye borç uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin Amerikan ilaç şirketlerine olan borçları ödenmezse, bunun sonuçları olacağını belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda konuşan Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin ABD ve diğer ülkelerdeki ilaç şirketlerine 2,3 milyar dolar borcu olduğunu söyledi. ABD'li büyükelçi, söz konusu borcun geçen yıl 230 milyon dolar civarında olduğunu belirtti.

Satterfield, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un bu konuyu geçen yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüştüğünü ve ödemelerin zamanında yapılmasına ilişkin düzenlemelerin gerçekleştirileceğine dair kendisine güvence verildiğini belirtti.

Bir yıl sonra ABD'li şirketlerden borç indirimi talep edildiğini söyleyen Satterfield, borçların ödenmemesinin ya da ödemelerin eksik yapılmasının sonuçları olacağını kaydetti.

ABD'li büyükelçi, "Şirketler Türkiye piyasasından ayrılmayı ya da Türkiye riskini azaltmayı değerlendirecek. Bu da Türkiye'nin çıkarlarına hizmet eden bir istikamet değil" dedi.

Sosyal medya yasasına eleştiri

Satterfield, Türkiye'de geçen temmuz ayında yürürlüğe giren sosyal medya yasasına yönelik eleştirisini de dile getirdi.

Büyük sosyal medya şirketlerine tüketici verilerini Türkiye'de depolamayı şart koşmanın doğal olarak olumsuz sonuçları olabileceğine vurgu yapan Satterfield, bunun söz konusu şirketleri nihayetinde Türkiye piyasasından çıkmaya zorlayabileceğini ifade etti.

DW,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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