ABD Büyükelçisi'nden Almanya'ya Hizbullah çağrısı

Almanya'da bin civarında Hizbullah üyesinin bulunduğu belirtiliyor.ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, radikal İslamcı Hizbullah örgütünün Almanya'daki faaliyetlerinin kapsamlı şekilde yasaklanması çağrısında bulundu.

Grenell, Welt gazetesinin Cuma günkü baskısı için konuk yazar olarak kaleme aldığı makalede, "AB’nin tutumu ne olursa olsun, Almanya da Hollanda ya da Büyük Britanya gibi tam bir yasaklama getirebilir" görüşüne yer verdi.

ABD'li diplomat, "Yasak yalnızca Hizbullah’ın Almanya’daki destekçilerini veya örgüte toplanan bağışları engellemekle kalmaz, Avrupa'da şiddete, teröre ve antisemitik nefretlere müsamaha gösterilmediğine dair güçlü bir işaret göndermiş olur" dedi.

Makalede AB'nin Hizbullah'ın siyasi ve askeri kolları arasında Lübnan'la ilişki kurabilmek amacıyla ayrım yapmasını da eleştiren Grenell, Birliğin bu tutumunu "yanlış" olarak değerlendirdi.

Hizbullah'ı yasaklayan Hollanda, İngiltere ve ABD'nin Lübnan'la sağlam ilişkileri olduğunu vurgulayan Grenell, Lübnan'ın ABD'den önemli ölçüde kalkınma yardımı aldığını belirterek, "Ancak aynı zamanda ilkelerimize sadık kalıyoruz ve bunun için Hizbullah'ı olduğu gibi, yani terör örgütü olarak tanımlıyoruz" diye yazdı.