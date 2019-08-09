ABD Büyükelçisinden Almanya’ya Savunma Harcamaları Uyarısı

Başkan Donald Trump'ın Avrupa ülkerine planladığı ziyarete kısa bir süre kala, Almanya ile ABD arasındaki gerilim yeniden tırmandı.
ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Berlin’i, ülkesinin Almanya’da konuşlanan ordu birliklerini kısmen geri çekmekle tehdit etti.
Alman basın ajansı DPA’ya bir açıklama yapan Grenell, "Amerikalı vergi mükelleflerinin Almanya'da bulunan 50.000'den fazla Amerikan askerini finanse etmesini beklerken Almanlar’ın ticaret fazlasını sadece kendi amaçları için kullanmaları hakeret gibi bir durum" dedi.
Başkan Trump’ın Almanya’ya yönelik eleştirilerinde haklı olduğunu savunan Grenell, "Trump ve öncesindeki Başkanlar, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’ya yıllardır savunmasının maliyetini kendisinin üstlenmesi konusunda çağrı yaptılar. Gelinen noktada artık ABD Başkanı’nın tepki vermesi kaçınılmaz oldu" şeklinde konuştu.
ABD’nin Almanya’daki üslerinde 35 bin askerin yanısıra yaklaşık 15 bin görevli çalışıyor. ABD’nin Avrupa ve Afrika’daki askerlerinin komuta merkezi de Stuttgart. Avrupa’daki hava gücünün ve NATO’nun lojistik tesislerinin merkezi durumunda olan Ramstein ise dünyanın en önemli askeri üslerinden biri olarak sayılıyor.
Grenell’in açıklamalarına destek veren ABD’nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher, “Polonya NATO’ya gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2’sini askeri harcamaya ayırma taahhüdünü yerine getiriyor. Almanya bunu yapmıyor. Biz, Almanya’daki Amerikan askerlerinin Polonya’ya gönderilmesine seviniriz” dedi.
Bu arada Washington ile Berlin arasında Almanya’nın savunma harcamalarını arttırması konusundaki tartışma uzun bir süredir ikili ilişkileri olumsuz etkiliyor.
Gerek Başkan Trump ve yardımcısı Mike Pence, gerekse Büyükelçi Grenell hemen her fırsatta gayrisafi milli hasılasının (GSYH) yüzde 1'ini savunmaya ayıran Almanya'nın bunu yüzde 2'ye çıkarması gerektiğini savunuyor.
Almanya 2020 yılı için askeri harcamasını GSYH’nin yüzde 1,37’si oranına çıkaracağını, ancak sonraki yıllar için yeniden bir düşüş öngördüğünü açıkladı.
NATO verilerine göre ABD, İngiltere, Yunanistan, Letonya ve Estonya dışında diğer üyeler yüzde 2’lik hedefi yakalayamıyor.
NATO, 2025 yılına kadar tüm üye ülkelerin savunma harcamalarını GSYH’lerinin yüzde 2’sine çıkarma kararı almıştı. ABD Başkanı Trump, yüzde 2 taahhüdünün 2025’ten de önce yerine getirilmesini talep ediyor.
Amerikan yönetimi Berlin’i ve Alman şirketlerini geçen haftalarda Rusya’yla planlanan doğalgaz hattı Kuzey Akım-2, İran’a yönelik yaptırımları ve Huawei şirketiyle iş yapma konularında da uyarmıştı.
Merkel hükümetinin, söz konusu konularda ABD’nin politikasından ayrıştığı gözlemleniyor. Alman hükümeti son olarak, Trump’ın Hürmüz Boğazı'ndaki kilit nakliye rotalarını koruma amaçlı misyona Almanya’nın da katılması çaprısına olumsuz yanıt verdi.
Merkel hükümeti, ABD’ye destek amacıyla Suriye’ye askeri kara birliği gönderilmeyeceğini de açıkladı. Başkan Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Temmuz ayı başında Berlin’de Alman hükümet temsilcileriyle bir araya gelmiş ve Almanya'dan destek beklediklerini söylediğini belirtmişti.
Öte yandan Başkan Trump ve elçisinin Almanya’ya yönelik eleştirileri Alman medyasında çıkan çok sayıda haber ve analizde "ülkenin egemenliğine saygısızlık" olarak tanımlanırken, yapılan yorumlarda Başkan Trump’ın Avrupa ziyaretinde Berlin’e gelmemesi de diplomatik ilişkilerdeki krizin bir simgesi olarak niteleniyor.
Trump Ağustos sonunda Fransa, Danimarka ve Polonya olmak üzere Almanya’nın üç komşu ülkesini ziyaret edecek.
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