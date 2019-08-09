ABD Büyükelçisinden Almanya’ya Savunma Harcamaları Uyarısı

Başkan Donald Trump'ın Avrupa ülkerine planladığı ziyarete kısa bir süre kala, Almanya ile ABD arasındaki gerilim yeniden tırmandı.

ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Berlin’i, ülkesinin Almanya’da konuşlanan ordu birliklerini kısmen geri çekmekle tehdit etti.

Alman basın ajansı DPA’ya bir açıklama yapan Grenell, "Amerikalı vergi mükelleflerinin Almanya'da bulunan 50.000'den fazla Amerikan askerini finanse etmesini beklerken Almanlar’ın ticaret fazlasını sadece kendi amaçları için kullanmaları hakeret gibi bir durum" dedi.

Başkan Trump’ın Almanya’ya yönelik eleştirilerinde haklı olduğunu savunan Grenell, "Trump ve öncesindeki Başkanlar, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’ya yıllardır savunmasının maliyetini kendisinin üstlenmesi konusunda çağrı yaptılar. Gelinen noktada artık ABD Başkanı’nın tepki vermesi kaçınılmaz oldu" şeklinde konuştu.

ABD’nin Almanya’daki üslerinde 35 bin askerin yanısıra yaklaşık 15 bin görevli çalışıyor. ABD’nin Avrupa ve Afrika’daki askerlerinin komuta merkezi de Stuttgart. Avrupa’daki hava gücünün ve NATO’nun lojistik tesislerinin merkezi durumunda olan Ramstein ise dünyanın en önemli askeri üslerinden biri olarak sayılıyor.