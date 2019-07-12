ABD Çalışma Bakanı Eleştirilerin Ardından İstifa Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Çalışma Bakanı Alexander Acosta’nın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Trump’ın ‘harika bir bakan’ diyerek savunduğu Acosta, geçmişte savcı olduğu dönemde, reşit olmayan kişileri seks amaçlı insan kaçakçılığına zorlama suçlamasıyla yargılanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in cezasını hafifletmiş olması nedeniyle sert bir şekilde eleştiriliyordu.

Amerikalı milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in geçtiğimiz hafta New York’ta, çocuk yaştakileri seks amaçlı zorlama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından hem Çalışma Bakanı Alexander Acosta hem de Acosta’ya desteğini birçok kez açıkça dile getiren Başkan Trump eleştirilerin odağı olmuştu.

Aralarında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de olduğu birçok Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin yanısıra senatörlerden de Acosta’ya yönelik istifa çağrıları geldi.

İstifa çağrıları karşısında Acosta’yı savunarak onun ‘mükemmel iş çıkardığını’ söyleyen Trump’ın 2002 yılında yaptığı bir röportajda, uzun yıllardır tanıdığı Jeffrey Epstein’le ilgili olarak kullandığı “O da benim gibi güzel kadınlardan hoşlanıyor. Çoğu da genç sayılacak yaşlarda” sözleriyse tekrar gündeme oturarak ciddi tepkilere yol açmıştı.