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ABD Çalışma Bakanı Eleştirilerin Ardından İstifa Etti

12.07.2019 23:01 | Son Güncelleme

Amerika'da, cinsel taciz ve insan kaçakçılığıyla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'i, savcılık yaptığı dönemde ağır cezadan kurtardığı için eleştirilen ABD Çalışma Bakanı Alexander Acosta görevinden istifa etti

ABD Çalışma Bakanı Eleştirilerin Ardından İstifa Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Çalışma Bakanı Alexander Acosta’nın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Trump’ın ‘harika bir bakan’ diyerek savunduğu Acosta, geçmişte savcı olduğu dönemde, reşit olmayan kişileri seks amaçlı insan kaçakçılığına zorlama suçlamasıyla yargılanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in cezasını hafifletmiş olması nedeniyle sert bir şekilde eleştiriliyordu.

Amerikalı milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in geçtiğimiz hafta New York’ta, çocuk yaştakileri seks amaçlı zorlama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından hem Çalışma Bakanı Alexander Acosta hem de Acosta’ya desteğini birçok kez açıkça dile getiren Başkan Trump eleştirilerin odağı olmuştu.

Aralarında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de olduğu birçok Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin yanısıra senatörlerden de Acosta’ya yönelik istifa çağrıları geldi.

İstifa çağrıları karşısında Acosta’yı savunarak onun ‘mükemmel iş çıkardığını’ söyleyen Trump’ın 2002 yılında yaptığı bir röportajda, uzun yıllardır tanıdığı Jeffrey Epstein’le ilgili olarak kullandığı “O da benim gibi güzel kadınlardan hoşlanıyor. Çoğu da genç sayılacak yaşlarda” sözleriyse tekrar gündeme oturarak ciddi tepkilere yol açmıştı.

Acosta’nın görevini geçici olarak bakan yardımcısı yürütecek

Trump Cuma günü Wisconsin ve Ohio eyaletlerine ziyaret için yola çıkmadan önce, Beyaz Saray önünde açıklama yaparak bakan Acosta’nın görevini bıraktığını aktardı ve “O iyi değil, harika bir Çalışma Bakanı” ifadelerini kullandı.

Acosta’nın 12 yıl önce Florida eyaletinde savcılık görevindeyken, cinsel taciz ve insan kaçakçılığı suçuyla hüküm yiyen Epstein’in ceza indirimi almasını sağladığı döneme atfen, “İnsanları memnun eden bir anlaşma yapmıştı ve şimdiyse, 12 yıl sonra insanlar bu karardan memnun değil” dedi.

Beyaz Saray önünde Trump’la birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Acosta ise, “Bu sabah başkanı aradım ve doğru olanın kenara çekilmek olduğunu düşündüğümü söyledim” diye konuştu. Acosta ayrıca Amerikan ekonomisinin ‘harika gittiği bu dönemde’ görevine devam etmesinin dengeleri sarsabileceğini ve bunun ‘bencillik’ olacağını söyledi.

Trump, Acosta’nın yerine geçici olarak Çalışma Bakanı Yardımcısı Patrick Pizzella’nın geçeceğini belirtti.

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