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  4. ABD casus uydusu NROL-44'ü uzaya gönderdi

ABD casus uydusu NROL-44'ü uzaya gönderdi

11.12.2020 17:38 | Son Güncelleme:
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ABD casus uydusu NROL-44'ü uzaya gönderdi

ABD, "NROL-44" casus uydusunu uzaya gönderdi. Ulusal Keşif Ofisine ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

"Space.com" internet sitesindeki habere göre, işlevi gizli tutulan uydu, Boeing ve Lockheed Martin ortaklığı United Launch Allience (ULA) tarafından üretilen "Delta 4" ağır taşıyıcı roketiyle, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

NROL-44 UYDUSUNUN GÖREVİ BİLİNMİYOR

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Ofisine (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

Uydunun 26 Ağustos ve 26 Eylül'de planlanan fırlatışları, teknik sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

(AA)

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