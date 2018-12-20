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“ABD, çekilme kararıyla bölgedeki aktörleri tehdit etmek istiyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 14:50 | Son Güncelleme

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren Dr.

“ABD, çekilme kararıyla bölgedeki aktörleri tehdit etmek istiyor”

İSTANBUL, (DHA)- ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Adil, “ABD, çekilme kararıyla bölgedeki aktörleri tehdit etmek istiyor. Kaos çıkacak mesajı vermek istiyor ancak kaosun sebebi kendileri” dedi.

ABD’nin, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdiği bugünlerde Suriye'den çekilme kararı aldığını duyurdu. Bu durumu değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Adil, ABD’nin geri çekilme kararının samimi bulmadığını söyledi. Adil, “ABD, farklı bir strateji uygulamaya çalışıyor. Bunu da hem Rusya’ya hem de iki önemli bölgesel aktör İran ve Türkiye’ye karşı uygulamaya çalışıyor. Son İran ve Türkiye yakınlaşması Türkiye’nin Suriye politikasına karşı manevra gibi geliyor” diye konuştu.

“SİYASİ ÇÖZÜMÜ ABD ENGELLİYOR”

Fiili olarak ABD’nin bölgedeki politikasına bakıldığında Suriye’den çıkmasının çok zor göründüğünü dile getiren Adil, “Bu kararın arkasında muhakkak başka şeyler var. Çıkarsa, bölgede kaos yaşanacağını düşünüyor ancak bölgedeki kaosun sorumlusu zaten ABD’dir. ABD’nin Suriye’den çıkması hiçbir şeyi değiştirmez. ABD zaten Suriye’de büyük bir sorun. Rusya, Türkiye ve İran arasında bir mütabakat var diyebiliriz. Siyasi bir çözüm için son noktalara gelindi ancak bunu ABD engelliyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin geri çekildiğinde siyasi çözümün daha da hızlanacağını dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Rusya, İran ve Türkiye’nin pozisyonları güçlenecek ve bölge daha rahat olacak. Keşke ABD Suriye’den çıksa ancak daha önce de böyle sözler söylendi ve uygulanmadı. Ben ABD’nin geri çekileceğine inanmıyorum. ABD’nin Ortadoğu politikasını net okumak çok zor. Suriye’den çıkması hem bölge hem Suriye için çok faydalı. PKK ve PYD’de güçlerini kaybedecek. Terörist grupları, ABD desteği olmadan orada kalamazlar.”

“ABD, çekilme kararıyla bölgedeki aktörleri tehdit etmek istiyor”

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