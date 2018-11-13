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ABD Cevad Nasrallah'ı "Küresel Teröristler" listesine soktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 23:51 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın oğlu Cevad Nasrallah ve Mücahitler Tugayı'nı "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesine dahil etti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın oğlu Cevad Nasrallah ve Mücahitler Tugayı'nı (AMB) "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesine dahil ettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, alınan kararın ABD vatandaşlarına ve ulusal güvenliğine tehdit oluşturan kişi ve gruplara yaptırım uygulamayı içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün alınan karar, Nasrallah ve Mücahitler Tugayı'nın terörist saldırılar gerçekleştirmek için kaynak bulmasını engellemekte, ABD'nin yargı yetkisi altındaki tüm mal varlıklarını bloke etmekte ve Amerikalı bireyleri bu kişi ve gruplarla ticari iletişime geçmeyi yasaklamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan atılan adımın, İran'a uygulanan yaptırımlarla da alakalı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD yönetimi tarafından İran'a uygulanan yaptırımların bu zamana kadarki en sert yaptırımlar olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Irak'ta operasyonel, istihbari ve mali faaliyetler yöneten 4 Hizbullah elemanının da ABD Hazine Bakanlığı tarafından belirlendiği ve yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın oğlu Cevad Nasrallah, özellikle işgal edilmiş Filistin toprakları, Ürdün ve Mısır'da istihbarat toplamak, silah satın almak ve İsrail rejimi karşıtı operasyonlar planlayıp uygulamak amacıyla bir grup kurmuş ve faaliyetler sürdürmüştü.

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