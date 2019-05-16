ABD Çin Arasında Şimdi de 'Huawei' Krizi

Çin, ABD hükümetinin Huawei telekomünikasyon şirketini kara listeye alan ve Amerikan telekomünikasyon firmalarının yabancı ülkelerin imal ettiği ekipmanları kullanmasını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzalamasını eleştirdi ve şirketlerini korumak için önlemler alacağını bildirdi. Başkan Donald Trump'ın bu hamlesinin, geçtiğimiz hafta başarısızlıkla sonuçlanan ticaret müzakerelerinin ardından Çin'le olan gerginliği tırmandıracağı sanılıyor.
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü başka ülkelerin Çin kurumlarına tek taraflı yaptırım uygulamasına şiddetle karşı olduklarını belirtti ve ABD’den Çin ile ticaret ilişkilerini daha fazla zora sokmamasını istedi.
Sözcü Gao Feng, “Çin birçok kez ulusal güvenlik temasının suistimal edilmemesi ve ticaret konusunda korumacılığın bahanesi olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı” dedi.
Gao, “Çin, Çinli firmaların meşru haklarını güvence altına almak için tüm gerekli önlemleri alacak” diye konuştu.
Ürünlerinin ulusal güvenlik tehdidi oluşturmadığını söyleyen Huawei ise bu son karar karşısında ürün güvenliğinin güvencesini vermek için ABD hükümetiyle her türlü işbirliğine hazır olduğunu bildirdi.
Huawei ayrıca ABD’li şirketlerin Huawei ile çalışmasına kısıtlama getirmesinin ABD’nin telekomünikasyon alanında daha kötü ve pahalı alternatiflere mahkum edilmesi anlamına geldiğini söyledi. Bunun 5G teknolojisine geçilirken ABD’yi geride bırakacağını ve ABD’li şirketlerle tüketicilere zarar vereceğini kaydetti.
Huawei aynı zamanda Kanada’nın şirketin Mali İşler Müdürü Meng Wanzhou’yu Aralık ayında tutuklamasından dolayı da öfkeli. Meng’in sınır dışı edilerek ABD’ye gönderilmesi söz konusu. Meng hakkında İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği suçlaması yapılıyor. Ancak Meng ve Huawei suçlamaları reddediyor.
ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, ticaret görüşmelerinin devamı kapsamında Çin’i yakın zamanda ziyaret edeceğini bildirmişti. Dünyanın iki büyük ekonomisinin geçen haftalarda karşılıklı ithal ürünlerinin gümrük vergilerini arttırmasının ardından bir ticaret anlaşmasına varmaları umuluyor. Washington ve Pekin arasındaki ticaret savaşı küresel ekonomiyi de olumsuz etkiliyor.
ABD Maliye Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada Huawei'yi Amerika'nın çıkarlarına ters düşen faaliyetlerde bulunan tüzel kişilikler listesine almaya hazırlandığını bildirdi. Bu durumda Huawei'nin Amerikan yapımı teknoloji transferi yapması ya da bu teknolojileri satın alması, kısıtlanacak. Bu adım, gerek bazı çipleri Amerikan firmalarından satın alan Huawei'ye, gerekse Huawei'ye satış yapan Amerikan teknoloji şirketlerine indirilen bir darbe niteliğinde.
Başkan Trump Çarşamba günü ayrıca ABD’li firmaların yabancı ülke firmalarından güvenlik riski oluşturdukları gerekçesiyle
telekomünikasyon ekipmanı almasını yasaklayan bir kararnameye imza attı.
Kararnamede herhangi bir ülke ismi öne çıkmadı ancak ABD’li yetkililer son dönemde Huawei’i bir tehdit olarak görüyor ve Avrupalı müttefiklerini de Huawei ile iş yapmamaları için lobi faaliyetleriyle ikna etmeye çalışıyor. Avrupa ülkelerinin birçoğu yeni nesil 5G ağları için Huawei ile çalışmayı planlıyordu.
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