ABD Çin Arasında Şimdi de 'Huawei' Krizi

Çin, ABD hükümetinin Huawei telekomünikasyon şirketini kara listeye alan ve Amerikan telekomünikasyon firmalarının yabancı ülkelerin imal ettiği ekipmanları kullanmasını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzalamasını eleştirdi ve şirketlerini korumak için önlemler alacağını bildirdi. Başkan Donald Trump'ın bu hamlesinin, geçtiğimiz hafta başarısızlıkla sonuçlanan ticaret müzakerelerinin ardından Çin'le olan gerginliği tırmandıracağı sanılıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü başka ülkelerin Çin kurumlarına tek taraflı yaptırım uygulamasına şiddetle karşı olduklarını belirtti ve ABD’den Çin ile ticaret ilişkilerini daha fazla zora sokmamasını istedi.

Sözcü Gao Feng, “Çin birçok kez ulusal güvenlik temasının suistimal edilmemesi ve ticaret konusunda korumacılığın bahanesi olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı” dedi.

Gao, “Çin, Çinli firmaların meşru haklarını güvence altına almak için tüm gerekli önlemleri alacak” diye konuştu.

Ürünlerinin ulusal güvenlik tehdidi oluşturmadığını söyleyen Huawei ise bu son karar karşısında ürün güvenliğinin güvencesini vermek için ABD hükümetiyle her türlü işbirliğine hazır olduğunu bildirdi.