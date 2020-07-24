ABD: “Çin Büyükelçiliği’ne Tehdit İddiasını Araştırıyoruz”

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Washington Büyükelçiliği’nin bomba ve ölüm tehditleri aldığı iddiasını araştırdıklarını açıkladı.

VOA muhabirinin sorusuna cevaben bakanlıktan gönderilen açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’deki tüm yabancı misyonlara karşı potansiyel tehditleri ciddiye almaktadır. Bu iddiayı araştırmak için yerel güvenlik birimleriyle birlikte çalışıyoruz” denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin’in Washington Büyükelçiliği’ne karşı bomba ve ölüm tehditleri yapıldığını öne sürmüş, bu durumdan ABD hükümetini sorumlu tutmuştu.

Hua Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “ABD hükümetinin alevlendirdiği karalama ve nefretin sonucunda Çin büyükelçiliği bomba ve ölüm tehditleri aldı” diye yazmıştı.

ABD ve Çin arasındaki ilişkilerde Güney Çin Denizi’ndeki gelişmeler, Corona virüsü salgını, insan hakları, Çin’in Hong Kong, Uygur, Tibet ve ticaret politikası konularındaki politikaları gibi nedenlerden dolayı dozu giderek artan bir gerilim yaşanıyor.