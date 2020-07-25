ABD - Çin gerilimi: ABD'deki Singapur vatandaşı Çin için casusluk yaptığını itiraf etti

ABD'de bir Singapur vatandaşı, Çin'in casusu olarak çalıştığını itiraf etti.

Amerikalı yetkililer Singapur vatandaşı Jun Wei Yeo'yu, ABD'deki siyasi danışmanlık faaliyetlerini Çin istihbaratına bilgi toplama amacıyla kullanmakla suçluyordu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Dickson Yeo olarak da bilinen Jun Wei Yeo, Cuma günü federal mahkemedeki ifadesinde suçunu kabul edip 2015-2019 yılları arasında Çin hükümeti için yasa dışı casusluk faaliyetleri yaptığını söyledi.

Yeo, ülkedeki siyasi danışmanlık faaliyetlerini, kamuoyuna açık olmayan bilgiler toplayıp Çin istihbaratına iletmekle suçlanıyordu.

Yeo ifadesinde, üst düzey Amerikan güvenlik yetkilileriyle iletişime geçip sahte müşteriler için raporlar yazdırdığını söyledi.

Yeo, 2019'da ABD'ye uçtuğunda tutuklanmıştı.

Çinli kadın araştırmacı da gözaltında

Diğer yandan, Çin ordusuyla bağlantılarını saklamakla suçlanan Çinli bir kadın araştırma görevlisi de California'da gözaltına alındı.

Amerikalı yetkililer, 37 yaşındaki Juan Tang'ın, geçen hafta vizede sahtecilik yapmakla suçladığı dört Çin vatandaşından biri olduğunu söyledi. Araştırmacı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'yla ilişkileri olduğu iddiası hakkında yalan söylemekle suçlandı.