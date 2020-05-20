ABD-Çin Gerilimi BM’nin Suriye Toplantısına Yansıdı

ABD yönetimi, Çin’i Corona virüsü salgını konusunda özellikle başlangıç aşamalarında şeffaf davranmamak ve hayati bilgileri gizleyerek krizin bu çapta bir küresel boyuta gelmesinde rol oynamakla suçluyor. Washington, geçen ay ‘’Çin odaklı’’ bir yaklaşım sergilemek ve Pekin’in ‘’dezenformasyon’’ faaliyetlerine prim vermekle eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) mali katkıyı da askıya almıştı. Hem WHO hem de Çin, ABD’nin suçlamalarını reddediyor.

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise Büyükelçi Craft’a cevaben, Pekin’in ABD’yi virüsle savaşta küresel çabalara odaklanmaya, siyasi oyunlar oynamaya son vermeye, gerçek manada hayatları kurtarmaya odaklanmaya ve başka ülkelere karşı kendi sorumluluklarından sapmamaya, davet etti.

BM Güvenlik Konseyi’nin veto hakkına sahip iki üyesi arasındaki gerilim, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in salgın sırasında dünya genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısını içeren tasarıyı da çıkmaza sokmuştu. Sivil toplum örgütleri de bu tasarının hala Konsey’den geçirilememiş olmasına tepki gösteriyor.

Suriye toplantısında konuşan BM İnsani Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Güvenlik Konseyi’ne Türkiye sınırındaki iki kapıdan yardımların dağıtımına yönelik yetkinin süresinin yenilenmesi çağrısında bulundu. Lowcock, yardımların sınırdan geçirilmesini ‘’milyonlarca sivil açısından cankurtaran simidi’’ olarak niteledi.

BM Güvenlik Konseyi geçen Ocak ayında Türkiye’deki iki noktadan altı yıldır devam eden sınır ötesi yardım operasyonlarının süresini 6 aylığına daha uzatmış ancak Rusya ve Çin’in muhalefeti nedeniyle Irak ile Ürdün’den geçişleri durdurmuştu. Yardımların devam edebilmesi için yetkinin süresini uzatan bir tasarının 10 Temmuz’a kadar onaylanması gerekiyor.

ABD büyükelçisi Craft, Konsey’e Irak’taki sınır kapısından yardımların dağıtımına yeniden onay verme çağrısında bulundu. Ancak Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ‘’Kapatılmış sınır kapılarını tekrar açma çabalarıyla zamanınızı boşa harcamayın’’ açıklamasında bulundu.

