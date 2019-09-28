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ABD - Çin gerilimi daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2019 03:14 | Son Güncelleme

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Çinli şirketleri ABD borsalarından çıkarmayı düşündüğü öne sürüldü.

ABD - Çin gerilimi daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım

ABD-Çin arasında ticaret savaşı sürerken, Amerikan basını gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek bir iddiada bulundu.

Ülke basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Çinli firmaları ABD borsalarından çıkarmayı düşünüyor.

Söz konusu adımın ABD yönetiminin Çinli firmalara yatırımları kısıtlama çabalarının bir parçası olduğunu belirten kaynaklar, Trump yönetiminin Çinli şirketlerin bazı eylemlerinden dolayı güvenlik endişesi duyduğunu belirtti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin ticaret savaşı

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