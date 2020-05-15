ABD-Çin Gerilimi Tırmanıyor: Huawei’ye Yeni Engeller

Trump yönetimi, Pekin ile tansiyonun yükselmesine sebep olabilecek bir karara imza atarak Çin teknoloji şirketi Huawei'nin, dünyanın herhangi bir yerinden yaptığı yarı iletken çip alımlarını durdurmak için girişimde bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığı, ithalat kurallarında "stratejik olarak Huawei'nin ABD yazılım ve teknolojisinin kullanılması sonucu üretilen yarı iletken çipleri almasının önüne geçecek’’ bir değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Açıklamada "Bu sayede Huawei'nin ABD ihracat sınırlama kurallarındaki boşluklardan faydalanması engellenecek" denildi.

Huawei’nin 2019’un Mayıs ayında ekonomik kara listeye alınmasına rağmen, yarı iletken üretimi için ABD yazılımı ve teknolojisini kullamaya devam ettiğini bildiren Ticaret Bakanlığı, çip üreticilerine yeni kurallar getirdi. Buna göre, ABD’li firmalar Huawei ve yan kuruluşu HiSilicon’a bazı çiplerin tedariği için özel ruhsat almak zorunda olacak. Aynı şekilde Huawei’nin de belli ABD yazılımı ve teknolojisine bağlı çip ve yarı iletken tedarik edebilmesi Ticaret Bakanlığı’ndan alacağı özel izinlere bağlı olacak.