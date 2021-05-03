ABD-Çin ilişkileri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'i 'daha baskıcı ve saldırgan' olmakla suçladı

Blinken, "Başkan Biden, Çin'in belli alanlarda attığı adımların- ki buna bazı ekonomik faaliyetler ve fikri mülkiyet hırsızlığı da dahil -Washington'da kaygı yarattığı konusunda net konuştu" ifadelerini kullandı.

Antony Blinken, CBS'a verdiği röportajda bu ikili görüşmenin detaylarına da değindi.

ABD Başkanı Joe Biden, Şubat ayında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile iki saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Washington-Pekin hattında son dönemde gerginlik koronavirüs salgını, ticari ilişkiler ve casusluk iddiaları sonrası son yılların en üst düzeyine çıkmıştı.

Blinken, ABD ve Çin ordularının karşı karşıya gelmelerinin ise iki ülkenin de çıkarlarına ters düşeceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'i ülke dışında "daha saldırgan", ülke içinde de "daha baskıcı" davranmakla suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı, yüz milyarlarca dolar değerinde "fikri mülkiyet ve ticaret sırları hırsızlığı" yapmakla suçladığı Çin'i, "düşman ülke" olarak nitelendirecek ifadelerden ise kaçındı.

"Çin meselesini halletmemek gibi bir lüksümüz yok. İster çekişmeli ya da rekabetçi yönüyle olsun, ister işbirlikçi yönüyle, bu ilişkide gerçek anlamda güçlükler var" diyen Blinken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pekin'e 'Bu şekilde devam edemez, etmeyecek' dememiz için ortak görüşteki, benzer haksızlıklara uğramış ülkeleri bir araya getirirsek çok daha etkin ve güçlü oluruz."

