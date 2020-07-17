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ABD Çin Komünist Parti Üyeleri ve Ailelerine Seyahat Yasağı Getirebilir

17.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Trump yönetiminin, Çin Komünist Partisi’nin tüm üyeleri ve ailelerine yönelik Amerika’ya seyahat yasağı getireceği belirtiliyor.

ABD Çin Komünist Parti Üyeleri ve Ailelerine Seyahat Yasağı Getirebilir

Trump yönetiminin, Çin Komünist Partisi’nin tüm üyelerine yönelik Amerika’ya seyahat yasağı getireceği belirtiliyor. Konuyla ilgili olaral bilgi veren adı açıklanmayan bir yetkili söz konusu yasağın bu kişilerin aile üyelerini de kapsayacağını ifade etti. Çin Komünist Parti üyelerinin çocuklarına Amerika’da eğitim vizesi verilmemesi de bu kapsam içerisinde değerlendiriliyor.

Böylesi bir yasak kararının hali hazırda gergin olan ABD-Çin ilişkilerinde tansiyonu daha da yükselteceği ifade ediliyor.

İsmi açıklanmayan kaynak Trump yönetiminin bu konuda bir başkanlık kararnamesini hazırlamaya başladığını da ifade etti. Kararnamenin taslak aşamada olduğu bir süre sonra Başkan Trump’a sunulacağı ifade ediliyor.

On milyonlarca Çin vatandaşının vize başvurularının reddedilmesiyle ilgili bir iddiayı bir süre önce New York Times gazetesi de gündeme getirmişti. Bu girişimin Çin ve Amerika arasında yeni bir soğuk savaş anlamına geleceği yorumları yapılıyor.

Benzer bir vize yasağının Çin tarafından da ABD vatandaşlarına uygulanmaya başlamasının Amerika’nın çıkarlarına zarar vereceği ifade ediliyor. Çünkü bu tarz bir yasağın sadece diplomatlar değil işadamlarını da kapsayacağı belirtiliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying daha önce ABD’nin bir seyahat yasağı uygulaması ihtimali kendisine sorulduğunda “Eğer doğruysa bu acınılası bir durum olur” yanıtını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bir soru üzerine ABD yömnetiminin Çin Komünist Partisi’ne karşı Başkan Trump’ın yönlendirmesiyle bazı hazırlıklar içerisinde olunduğunu söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de “Çin konusunda her olasılığı masada tutuyoruz” değerlendirmesini yapmıştı.

ABD ve Çin arasında bir süredir ticaret kuralları konusunda yaşanan gerginlik, Corona virüsü salgınının Çin’den başlaması ve son olarak Çin’in Hong Kong’la ilgili attığı adımlar sonrası iyice yükseldi.

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