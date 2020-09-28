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ABD Çin mikroişlemci üretimine ağır darbe vurmak istiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

ABD, Çinli şirketlere yönelik engellemelerini artırmaya başladı. ZTE, Huawei, TikTok, WeChat ve diğer birçok Çin şirketinden sonra şimdi bir Çin şirketi daha ambargo yedi.

ABD Çin mikroişlemci üretimine ağır darbe vurmak istiyor

ABD Çin mikroişlemci üreticisi SMIC için ABD şirketleriyle iş yapma ambargosu getirdi. Çin’in en büyük mikroişlemci üreticisi olan SMIC ( Semiconductor Manufacturing International Corporation ), ABD şirketleriyle iş yapabilmesinin pratik olarak engellendiğini duyurdu. ABD hükumetinden özel izin almayan hiçbir ABD şirketinin artık SMIC ile iş yapması mümkün değil.

Teorik olarak bu yasak, ZTE örneğinde olduğu gibi, SMIC’in sonu anlamına geliyor zira şirketin en önemli müşterilerini ABD şirketleri oluşturuyordu. ABD hükumetine göre, SMIC Çin ordusu için ürün geliştiriyor ve ABD şirketlerinin bu çabayı destekleyecek şekilde SMIC’e nakit sağlamaması gerekiyor.

SMIC İDDİALARI REDDETTİ

SMIC ise bu iddiaları reddediyor ve ürünlerinin tamamen sivil kullanım için geliştirildiğini dile getiriyor. Ancak ABD’nin SMIC ambargosu herkes için sürpriz kabul ediliyor zira bu konuda bir çalışma yapıldığı basına sızmamıştı. Huawei için getirilen ambargo sonrasında SMIC’in de ambargoya dahil edilmesi ABD’nin Çin’in teknoloji şirketlerinin kabiliyetlerini kırma girişimi olarak yorumlanıyor.

Şu anda Huawei telefonlarına Google Play’den uygulama yüklenemiyor. Huawei bu engeli aşmak amacıyla, kendi uygulama ekosistemini geliştirmek için kendi telefonlarına özel bir uygulama marketi kurarak yoluna devam etti.

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