HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD: "Çin Nükleer Silah Görüşmeleri Konusunda Direniyor"

ABD: "Çin Nükleer Silah Görüşmeleri Konusunda Direniyor"

18.05.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Çin’in nükleer silahlar konusunda ikili görüşmeler konusunda direndiğini söylüyor

ABD: "Çin Nükleer Silah Görüşmeleri Konusunda Direniyor"

ABD, Çin’in nükleer silahlar konusunda ikili görüşmeler konusunda direndiğini söylüyor. Açıklamayı, ABD’nin Silahsızlanma Büyükelçisi Robert Wood, Birleşmiş Milletler’de düzenlenen konferansta yaptı.

Wood “Çin, nükleer silahlarındaki dramatic artışa rağmen maalesef, ABD’yle ikili olarak nükleer silahların azaltılması görüşmeleri konusunda direnmeye devam ediyor. Pekin bugüne dek Rusya’yla yaptığımız gini konuya dahil olmayı ve uzmanların görüşmeler yapması konusunda istekli değildi. Bunun değişmesini umuyoruz” dedi.

ABD ve Rusya, bu yılın başında stratejik nükleer silahları kısıtlamayı amaçlayan Yeni START antlaşmasının süresini beş yıl daha uzatmışlardı. ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Lideri Vladimir Putin, nükleer silahlar ve silahsızlanma konusunu ilk görüşmede gündeme alacaklarını belirttiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
355 metrelik gökdelen zangır zangır sallandı!355 metrelik gökdelen zangır zangır sallandı!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.