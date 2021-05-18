ABD: "Çin Nükleer Silah Görüşmeleri Konusunda Direniyor"

ABD, Çin’in nükleer silahlar konusunda ikili görüşmeler konusunda direndiğini söylüyor. Açıklamayı, ABD’nin Silahsızlanma Büyükelçisi Robert Wood, Birleşmiş Milletler’de düzenlenen konferansta yaptı.

Wood “Çin, nükleer silahlarındaki dramatic artışa rağmen maalesef, ABD’yle ikili olarak nükleer silahların azaltılması görüşmeleri konusunda direnmeye devam ediyor. Pekin bugüne dek Rusya’yla yaptığımız gini konuya dahil olmayı ve uzmanların görüşmeler yapması konusunda istekli değildi. Bunun değişmesini umuyoruz” dedi.

ABD ve Rusya, bu yılın başında stratejik nükleer silahları kısıtlamayı amaçlayan Yeni START antlaşmasının süresini beş yıl daha uzatmışlardı. ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Lideri Vladimir Putin, nükleer silahlar ve silahsızlanma konusunu ilk görüşmede gündeme alacaklarını belirttiler.

