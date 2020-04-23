ABD: Çin salgını zamanında bildirmedi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Pekin'in salgını zamanında bildirmediğine "güçlü bir şekilde" inandığını söyledi. Pompeo bunun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kurallarının ihlali anlamına geldiğini belirterek, Çin'in virüsün insandan insana bulaştığını, "Çin'deki her vilayette görülene kadar bir ay boyunca" bildirmediğini kaydetti.

Pompeo ayrıca, Çin'in yeni virüs örneklerini test etmeyi durduruğunu, "mevcut örnekleri yok ettiğini", bazı örnekleri dış dünya ile paylaşmadığını ve bunun da "hastalığın gelişiminin izini sürmeyi imkansız hale getirdiğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla mücadelesini daha önce de defalarca eleştirmişti. Salgın dünya çapında şu ana dek yaklaşık 180 bin kişinin ölümüne neden olurken, virüs nedeniyle sadece ABD'de 45 bin kişi yaşamını yitirdi.

"Örtbas etmeye çalıştı"

Pompeo, Pekin DSÖ'yü salgın hakkında bilgilendirdikten sonra da, "Sahip olduğu bütün bilgiyi paylaşmadı. Bunun yerine salgının ne kadar tehlikeli olduğunu örtbas etmeye çalıştı" dedi.