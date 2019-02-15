ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Washington’da Devam Edecek

Çin’in Xinhua haber ajansına göre bu hafta Pekin’de yapılan görüşmelerin sona ermesinin ardından Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’a “Umarım her iki tarafın da faydalanabileceği ve her iki tarafın da kazanan olduğu bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edersiniz” demişti.

Ekonomistler bu hafta iki gün boyunca yapılan siber casusluk ve Çin’in ticaret fazlası konularını da içeren görüşmelerin sorunları çözmeye yetmeyecek kadar kısa olduğu görüşünü dile getiriyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD’nin daha fazla ilerleme görmek istediği belirtildi. Açıklamada Başkan Trump’ın 2 Mart olan tarihi erteleyip ertelemeyeceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

İki ülke temsilcileri bu hafta Pekin’de yapılan görüşmelerin ardından gelecek hafta Washington’da yeni bir tur görüşme yapacak.

ABD’nin Çin ürünlerine 200 milyar dolarlık vergi uygulamaya başlayacağı 2 Mart tarihinden önce Washington ve Pekin arasında ticaret görüşmeleri hız kazanıyor.

Trump Temuz ayında Pekin’in teknoloji hırsızlığı yaptığı ya da teknolojilerini almak için şirketler üzerinde baskı oluşturduğu şikayetleri nedeniyle 50 milyar dolar değerinde Çin ürününe yüzde 25, 200 milyar dolar değerinde ürüne de yüzde 10 gümrük vergisi koymuştu.

Çin de ABD’nin soya fasülyesi ve diğer ürünlerine vergi getirerek misilleme yapmış ve Çinli firmalara başka tedarikçiler bulmaları talimatı vermişti. Bu ticaret savaşının sonucunda ABD’nin ithaları Ocak ayında bir önceki yıla oranla yüzde 41,2 azalmıştı.

Trump 1 Aralık’ta ceza olarak konulan diğer vergi uygulamalarını iki taraf görüşmeler yürütürken 90 gün ertelemişti. Bu erteleme 1 Mart’ta sona erince 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 25 vergi konulması planlanıyor.

Küresel büyümenin bu iki devin ticaret kapışması yüzünden azalması her iki hükümetin de uzlaşma yolu bulması için küresel düzeyde baskı görmesine neden oldu.

Pekin baskıları Çin’in büyüyen ihracat piyasasına vurgu yaparak azaltmaya çalışıyor. Son bir yılda otomobil sanayisini yabancı yatırımcılara açmak gibi önemli değişikliklere gitti.

Çin’de yetkililer ayrıca yabancı patentlerin, mülkiyet ve telif haklarının korunması için planları olduğunu da açıkladı.

Ancak bu adımların Çin’de yabancı firmalardan teknoloji çalmak ve resmi endüstriyel standartlarla Çin firmalarını rekabetten uzak tutmayı hedefleyen sistemden şikayet eden Washington’u ve diğer ülkeleri tatmin etmeye yetip yetmeyeceği bilinmiyor.

