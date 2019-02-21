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ABD-Çin Ticaret Görüşmelerinde Anlaşma Yakın mı? 

21.02.2019 20:10 | Son Güncelleme

Haber ajansı Reuters, müzakere heyetlerinin altı ana başlıkta fikir birliği protokollerini nihayete erdirmek üzere olduğunu bildirdi. Bu başlıklar, teknoloji transferi ve siber-hırsızlık, fikri mülkiyet hakları, kur yönetimi, hizmetler ve ticarette tarife dışı engeller olarak sıralandı

ABD-Çin Ticaret Görüşmelerinde Anlaşma Yakın mı? 

Çin ile ABD arasındaki üst düzey görüşmeler bugün Washington’da kaldığı yerden devam edecek. Haber ajansı Reuters anlaşmanın yakın olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu duyurdu.

Reuters, müzakere heyetlerinin altı ana başlıkta fikir birliği protokollerini nihayete erdirmek üzere olduğunu bildirdi. Bu başlıklar, teknoloji transferi ve siber-hırsızlık, fikri mülkiyet hakları, kur yönetimi, hizmetler ve ticarette tarife dışı engeller olarak sıralandı.

Habere göre, müzakere heyetleri, Çin’in ABD ile dış ticaret fazlasının azaltılması için kısa vadeli önlemler içeren 10 maddelik bir liste üzerinde çalışıyor. Liste tarım ve enerji ürünleriyle diğer malları içeriyor.

Ekonomi kanalı Bloomberg de, Çin’in ABD’den yılda 30 milyarlık tarım ürünü almayı önermesinin beklendiğini bildirdi.

Reuters’a bilgi veren Çinli kaynaklara göre taraflar 1 Mart'a kadar anlaşmaya varmaya çalışırken; iki ülke arasındaki ticaret dengesizliğini zaman içinde bertaraf edecek yöntemler konusunda da uzlaştı.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He’nin de bugünkü müzakerelere katılması bekleniyor.

Başkan Donald Trump, hafta ortasında Çin’le ticaret görüşmelerinin iyi ilerlediğini söylemiş ve "1 Mart sihirli bir tarih değil" sözleriyle müzakerelerin tamamlanması için konan nihai tarihi ertelemeye açık olduğunun işaretini vermişti.

Öte yandan Çin Komünist Partisi’nin kıdemli danışmanlarından Xie Maosong, Mart’ın ilk günlerinde Washington ve Pekin yönetimlerinin anlaşmaya varabileceğini söyledi.

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