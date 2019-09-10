‘ABD-Çin Ticaret Savaşı Türkiye İçin Fırsat’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Amerika’yla Çin arasındaki ticaret savaşının çeşitli sektörlerde ticaret için önemli fırsatlar yaratacağını değerlendirdiklerini kaydetti.

Pekcan bu sözleri Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross’la düzenlediği ortak basın toplantısında dile getirdi.

Pekcan, “Amerikan tarafına ürün sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik” dedi.

Pekcan, Amerika Başkanı Donald Trump’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul Çalışmaları çerçevesinde New York’ta yapacakları görüşmenini en önemli gündem maddesinin de ticaret olacağını söyledi.

Cumartesi Türkiye, Amerika’dan karşılıklı ticaretin artması için ticari engelleri kaldırması çağrısında bulunmuştu.

Washington ve Ankara, Amerika’nın Türkiye’nin S-400 satın alımına karşılık olarak yaptırımları düşündüğü bir dönemde yıllık 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor.

Amerika 2017 yılında Türkiye’yle 24 milyarlık ticaret yaptı. Amerika’nın bu ticaretteki fazlası 1,5 milyar dolar.

Beyaz Saray Mayıs ayında Türkiye’yle öncelikli ticaret anlaşmasına son verdiğini açıklamış, bu kararın Türkiye’nin ekonomik gelişmişlik seviyesinin desteğe ihtiyacı olmadığı anlamına geldiğini belirtmişti.

