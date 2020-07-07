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ABD Çin Üretimi Sosyal Medya Uygulamalarını Yasaklayabilir

07.07.2020 12:18 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika’nın Çin merkezli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı değerlendirdiğini söyledi. Bu uygulamalar arasında popüler kısa video uygulaması TikTok da bulunuyor.

ABD Çin Üretimi Sosyal Medya Uygulamalarını Yasaklayabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika’nın Çin merkezli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı değerlendirdiğini söyledi. Bu uygulamalar arasında popüler kısa video uygulaması TikTok da bulunuyor.

Amerika’da bir süre önce kongre üyeleri de TikTok adlı uygulamanın kullanıcı verilerine ulaşması nedeniyle ulusal güvenlik riski oluşturduğuna dair kaygılarını dile getirmişlerdi. Kaygıların temelinde, Çin Komünist Partisi’nin, Çinli şirketlerden ellerindeki verileri istihbarat birimleriyle işbirliği kapsamında paylaşmalarını istemesi yer alıyor.

Dünya genelinde popular olan Tiktok uygulaması hali hazırda Çin’de kullanılmıyor ve kendisini Çinli bir şirket olarak göstermekten uzak durmaya çalışıyor. Son olarak şirketten yapılan açıklamada Çin’in Hong Kong’ta uygulamaya sokmak üzere kabul ettiği yeni güvenlik yasasının ardından TikTok uygulamasının Hong Kong’tan da çekileceği duyuruldu.

Uygulama ByteDance adlı Çinli bir şirkete ait. Son olarak Hindistan ve Çin arasında yaşanan gerginliğin ardından Hindistan’ın yasakladığı Çinli şirketlerin ürettiği 58 sosyal media uygulaması arasında TikTok da yer almıştı.

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