‘ABD Çin ve Rusya Dünyayı Daha Tehlikeli Hale Getiriyor’ 

Münih Güvenlik Konferansı’nda açılış konuşmasını yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD, Rusya ve Çin’in uluslararası alanda güven eksikliği ve emniyetsizlik yarattığını savundu. Steinmeier ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ı isim vermeden eleştirdi.

Steinmeier, büyük güçler ABD, Çin ve Rusya arasındaki rekabetin küresel güvenliği tehdit altına aldığını söyleyerek bunun yeni bir nükleer silahlanma yarışı yaratabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Amerika’yı yeniden harika yap’ sloganına iğneleyici bir şekilde atıfta bulunarak, büyük güçlerin “komşuları ve ortakları pahasına bile yeniden harika yapma” çabalarını eleştirdi.

Rusya’nın siyasi gücünü bir kez daha askeri güç ve Avrupa’daki sınır çatışmalarından kazanmaya başladığını savunan Steinmeier Çin’inse uluslararası hukuka karşı seçici yaklaştığını, çıkarına uymayan anlaşma ve kurallara uymadığını söyledi.

Steinmeier Amerika’yla ilgili olarak da “En yakın müttefiğimiz, Amerika Birleşik Devletleri de, şu anki yönetim altında, uluslararası toplumun varlığını reddediyor” dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı, büyük güçler arasındaki mevcut rekabet karşısında Avrupa’nın da dengeyi yakalaması gerektiğini söyledi.

