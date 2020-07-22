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ABD Çin'den Houston Konsolosluğunu Kapatmasını Talep Etti

22.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Reuters Haber Ajansı'nın verdiği habere göre ABD, Çin’den Houston’daki konsolosluğunu kapatmasını istedi

ABD Çin'den Houston Konsolosluğunu Kapatmasını Talep Etti

Reuters Haber Ajansı'nın verdiği habere göre ABD, Çin’den Houston’daki konsolosluğunu kapatmasını istedi. Söz konusu talebin, ABD tarafından kendilerine iletildiğini Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü aktardı. Sözcü, bu talebe en sert biçimde karşılık verileceğini de dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, kendilerine Houston’daki konsolosluklarını kapatmak zorunda oldukları bilgisinin verildiğini söyledi.

Sözcü, konsolosluğun bahçesinde evrakların yakıldığı haberleriyle ilgili olarak da konsoloslukta rutin faaliyetlerin sürdüğünü söyledi. ABD’de yerel medya konsolosluk bahçesinde evrakların yakıldığına dair haberler vermişti.

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