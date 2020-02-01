ABD Çin'e Giden Yabancıların Ülkeye Girişini Yasaklıyor

Sağlık Bakanı Azar, önümüzdeki gün ve haftalarda ABD’de hem corona virüsü hem de kısıtlı çapta insandan insana bulaşma vakalarında artış beklendiğini kaydetti. Azar, hükümetin tüm gücüyle halk sağlığının korunması konusunda çalışacağı güvencesi verdi.

ABD Sağlık Bakanlığı, Çin’de ­ortaya çıkan corona virüsünün diğer ülkelere yayılmasının ardından Cuma günü “tıbbi olağanüstü hal” ilan etti ve ülkeye girişlere önemli kısıtlamalar getirdi. Yasak Pazar günü Washington saatiyle 17’den itibaren (TS. Pazartesi 01.00) yürürlüğe girecek.

Trump yönetimi, son iki hafta içinde Çin’e seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini geçici olarak yasaklıyor. Yasaktan Amerikan vatandaşlarının yanı sıra daimi ikamete sahip (yeşil kartlı) kişiler ve birinci dereceden aile bireyleri muaf tutulacak.

Amerikan vatandaşları, ülkelerine alınsa da sınır ve havaalanlarında sağlık taramasından geçirilecek ve 14 gün boyunca, sağlık riski teşkil etmedikleri kesinleşinceye kadar kendi kendilerini taramaya devam etmek zorunda kalacak. Virüsün kuluçka süresi 14 günde tamamlanıyor ve kuluçka dönemi tamamlanıncaya kadar virüsü kapan kişilerde hastalık belirtilerine rastlanmıyor. Öte yanan salgının çıktığı Wuhan kentinin de içinde bulunduğu Hubei eyaletinden gelen Amerikalılar, 14 gün boyunca zorunlu karantinaya alınacak.

Aynı şekilde Pazar gününden itibaren Çin’den gelen tüm uçuşlar, Amerika’da sağlık taramalarının yapılacağı yedi ana havalimanına yönlendirilecek.

Corona virüsünün iki ayda tüm dünyada 10 bini aşkın kişiye bulaşmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü salgını küresel acil durum ilan etti. Şu ana kadar 213 kişi hastalıktan hayatını kaybetti ve bu kişilerin hepsi Çin’den.

