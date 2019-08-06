ABD Çin’i “döviz manipülatörü” ilan etti

Çin ise ABD’yi “uluslararası düzeni tahrip etmekle” suçluyor. İki ülke arasında gerilimin küresel kur savaşına yol açmasından çekiniliyor.ABD ile Çin arasında ticaret savaşı gerilimi, kur restleşmeleri ile tırmanıyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, başkan Donald Trump’tan aldığı yetkiyle, Çin’i “döviz manipülatörü” ilan etti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’in önemli oranda döviz rezervlerine sahip olmasına karşın para birimi yuanın değerini korumak için hiçbir adım atmadığı belirtildi.

Pekin Yönetimi’nin yuanın değerinin korunması yerine düşmesini sağlayacak “somut adımlar” attığı ve bu adımların “tespit edildiğine” dikkat çekilen açıklamada, Çin’in bu yolla uluslararası ticarette haksız rekabete yol açtığı vurgulandı.

ABD Yönetimi açıklamasında, Çin’in kendisine avantaj sağlamak amacıyla yol açtığı haksız rekabetin ortadan kaldırılması için Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdinde girişimde bulunulacağı da belirtildi.

Washington Yönetimi’nin bu hamlesiyle ABD Başkanı Trump, seçim vaatleri arasında yer alan Çin’i “döviz manipülatörü ilan etme” sözünün de hayata geçirilmiş olunduğuna dikkat çekiliyor.