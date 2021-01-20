ABD, Çin'i "Uygurlara soykırım yapmakla" suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Uygurlar ve ülke içindeki diğer Müslüman topluluklara yönelik "Soykırım uyguladığını" söyledi.

Çin'in uygulamalarının soykırım olarak kabul edilmesi kararı, Trump yönetiminin görevi devretmesine 24 saatten az bir zaman kala geldi.

Çarşamba günü Başkanlık için yemin edecek olan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı olarak seçtiği Antony Blinken ise, bu karara "katıldığını" açıkladı.

Uluslararası insan hakları aktivistleri ve örgütleri, Çin'in son yıllarda milyonlarca Uyguru "Yeniden eğitim kampı" adını verdiği kamplarda hapsettiğini söylüyor.

BBC'nin konuyla ilgili yaptığı araştırmalar da, Uygurların bu kamplarda zorla çalıştırıldığını ortaya koymuştu.

Donal Trump'ın başkanlığı boyunca ABD ve Çin arasında gerilim arttı. Özellikle ticaret politikaları ve koronavirüs salgını konusunda aldığı tutumla Trump, Çin'e yönelik olarak sert bir tutum takındı.

Açıklamasında Pompeo, "Soykırımın sürdüğüne inanıyorum. Çin'in parti devletinin Uygurları yok etmek için sistematik olarak çalıştığına tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.