ABD Çin’in Dört Havayolu Şirketinin Uçuşlarını Durduruyor

Başkan Donald Trump Yönetimi Çarşamba günü Çin havayolu şirketlerinin ABD’ye uçuşlarını yasaklama kararı aldı. ABD Ulaştırma Bakanlığı, 16 Haziran’dan itibaren Çin’deki dört havayolu şirketinin ABD’ye ve ABD’den uçak seferlerinin durdurulacağını bildirdi.

ABD ve Çin arasındaki gerilim, son dönemde ticaret savaşları, Washington’un Çin’i Corona virüsü salgınının başladığı dönemde şeffaf olmamakla suçlaması ve Çin’in Hong Kong’da uygulamaya koymak istediği ulusal güvenlik yasası nedeniyle tırmandı.

Çin, 2020 başında Corona virüsü salgını nedeniyle ABD havayolları United ve Delta’nın uçuşlarını durdurmuştu. Havayolu şirketleri, uçuşların bu hafta yeniden başlatılmasını umuyordu. Ancak Çin’in beklenen bu adımı atmaması, ABD’nin de uçuş yasaklarıyla karşılık vermesine neden oldu.

ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’in iki ülke arasındaki uçuş anlaşmasını ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, ‘‘Bakanlık Çinli yetkililerle ilişkilerini sürdürerek hem Amerikan hem de Çin havayolu şirketlerinin karşılıklı haklarını kullanmasını güvence altına almaya devam edecek’’ denildi.