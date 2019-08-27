ABD Çin’in Nadir Elementler Pazarındaki Gücünü Kırmak İstiyor

ABD ordusu, ileri teknoloji ürünlerin yapımında kullanılan az bulunur toprak elementlerinin dünya çapındaki pazarında Çin’in üstünlüğüne karşı durmak için Avustralya’yla ortaklık kurmayı amaçlıyor. Amerikalı yetkililer konuyla ilgili olarak daha önce de Kanadalı ve Japon yetkililerle görüşmüştü.

Pentagon’da askeri ekipman alımlarından sorumlu müsteşar Ellen Lord Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, hem Amerika’nın hem de uluslararası müttefiklerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına Avustralya’yla işbirliği içinde bir tesis kurabileceğini aktardı. Lord, bu planın ‘en yüksek potansiyele sahip yol’ olarak nitelendirdi.

Lord’un açıklamalarına göre, ülkesinin bu alanda ilerleme kaydedebilmesi için öncelikle yeni tesisler kurup bu elementleri işlemden geçirebilmesi gerekiyor. Lord ayrıca Çin’in bu tür elementleri yurtdışında bulup, işleme sokmak için de Çin’e getirdiğini vurguluyor.

2017 yılında, Amerika’nın ithal ettiği nadir elementlerin yüzde 80’i Çin’den geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun verilerine göre, aynı yıl içinde Çin dünyadaki nadir element üretiminin yüzde 81’ine sahipti.