"ABD Çin'in Silah Teknolojisini Yakından İzliyor"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'un Çin'in ileri silah sistemleri geliştirmesini yakından izlediğini söyledi. Ancak Austin, Pekin'in nükleer kapasiteli hipersonik (sesten hızlı) füze test ettiğine ilişkin habere doğrudan yorumda bulunmayı reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise Financial Times gazetesinin hipersonik test haberini yalanladı. Haber, Pekin'in Temmuz ayında, ‘süzülme becerisine’ sahip olan hipersonik silah taşıyan bir roket fırlattığını yazmıştı. Pekin ise fırlatılanın bir uzay aracı olduğunu, füze olmadığını bildirmişti.

Hem ABD hem de Rusya, hipersonik silah denemelerinde bulunmuştu. Tespit etmesi ve engellemesi daha zor yeni nesil silahlar olan hipersonik silahlar, sesten beş kat daha hızlı uçan füzeler olarak tanımlanıyor.

ABD Savunma Bakanı Austin, eski Sovyet cumhuriyeti Gürcistan'a yaptığı ziyarette, "Çin'in bölgede gerginlikleri tırmandırmaktan başka işe yaramayacak gelişmiş askeri becerilerini ve silah geliştirme sürecini yakından izliyoruz" dedi.

Austin, Washington'un Pekin'in askeri alandaki tehditlerine odaklanmaya devam edeceğini kaydetti.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa turuna çıkan Bakan Austin'in "Rusya'nın saldırgan tavırları karşısında Amerika'nın müttefiklerinin ve ortaklarının egemenlik haklarıyla ilgili taahhütlerine bağlı olduğu garantisi verdiği" bildirildi.

Austin ayrıca Amerika'nın, 2008 yılında Rusya'yla girdiği savaşı kaybeden Gürcistan'la savunma ve caydırma becerilerini güçlendirmesine yardımcı olmak için ortaklık kuracağını kaydetti.

