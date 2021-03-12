ABD Çin’le "Zorlu Görüşmeler” Bekliyor

Sözcü Price, “Çin Ulusal Halk Kongresi tarafından bugün onaylanan değişiklikler, siyasete katılımı sınırlayan, demokratik temsili azaltan ve siyasi tartışmayı körükleyen bir adımdır ve Hong Kong’un özerkliğine, özgürlüklerine ve demokratik sürecine yönelik doğrudan bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

18 Mart’ta yapılacak olan görüşmeler ABD ve Çin arasında Biden yönetiminde yapılan ilk temas olacak.

Ned Price, “Sırf görüşmüş olmak için görüşme yapmayacağız. Pekin’in ciddiyetini ve kendisinin dile getirdiği ikili ilişkilerin tonunu değiştirme arzusunu hayata geçirmeyi amaçladığını göstermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çin Başbakanı Li Keqiang Perşembe günü yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak çıkarları ve işbirliği alanları olduğunu belirtti; ilişkilerin iki ülkenin birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstererek, her iki tarafın da kazandığı bir işbirliği çerçevesinde ve içişlerine müdahale olmadan sağlıklı bir şekilde gelişmesini umduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan ve S-400 sorusu

ABD Dışişleri’nin günlük basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Körfez ziyareti ile Suudi Arabistan’ın Moskova’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma olasılığı da gündeme geldi.

Soruya ABD’nin S-400 konusundaki duruşunu hatırlatan genel bir yanıt vermeyi tercih eden Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, “Bu konu özelinde bir yorum yapmayacağım. Ancak özellikle NATO bağlamı olmak üzere diğer bağlamlarda S-400 konusundaki duruşumuz net ve aynı” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir ülkeye açık çek yok”

Basın toplantısında Ned Price’a, Mısır’daki El Sisi hükümetinin insan hakları ihlalleri yapması sebebiyle, ABD’nin bu ülkeye her yıl yaptığı 1,3 milyar dolarlık askeri yardımı askıya alıp-almayacağı da soruldu.