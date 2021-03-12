HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Çin’le "Zorlu Görüşmeler” Bekliyor

ABD Çin’le "Zorlu Görüşmeler” Bekliyor

12.03.2021 00:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD Çin’le "Zorlu Görüşmeler” Bekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, Çinli yetkililerle ilk temas öncesinde, Pekin’in Hong Kong’da seçim sistemini değiştirme adımına kınama geldi. Sözcü, Pekin’le zorlu görüşmelerin olmasını beklediklerini söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, Çinli yetkililerle ilk temas öncesinde, Pekin’in Hong Kong’da seçim sistemini değiştirme adımına kınama geldi. Sözcü, Pekin’le zorlu görüşmelerin olmasını beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price düzenlediği günlük basın toplantısında Çin’in Hong Kong’un seçim sistemini değiştirme adımını “demokrasiye yönelik bir saldırı” olarak niteledi.

Sözcü Price, “Çin Ulusal Halk Kongresi tarafından bugün onaylanan değişiklikler, siyasete katılımı sınırlayan, demokratik temsili azaltan ve siyasi tartışmayı körükleyen bir adımdır ve Hong Kong’un özerkliğine, özgürlüklerine ve demokratik sürecine yönelik doğrudan bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bu açıklaması, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın 18 Mart’ta Çinli yetkililerle Alaska’da yapacağı görüşme öncesine rastladı.

Çin Parlamentosu, Hong Kong’un seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik karar tasarısını Perşembe günü onayladı. Hong Kong’un kurumlarında demokratik temsili azaltması beklenen plan, Pekin’e sadık siyasetçilerin göreve getirilmesinin de önünü açıyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, gelecek hafta Çin’le yapılacak görüşmelerde Pekin’in attığı adımların ABD’nin değerlerine karşı olduğunu açıkça söyleyeceğini belirtti.

“Pekin’in ciddiyetini göstermesini bekliyoruz”

Hong Kong, Çin’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Müslümanlara’a yönelik muamelesi, Tayvan konusundaki duruşu ve Pekin’in Güney Çin Denizi’ndeki adımları gibi sorunlu konu başlıklarını sıralayan sözcü, “Zor görüşmelerin olmasını bekliyorum. Görüş ayrılığı yaşadığımız konularda sözümüzü sakınmayacağız” dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, iklim değişikliği gibi ABD’nin çıkarına olabilecek konularda Çin’le işbirliği imkanlarına da bakacaklarını söyledi.

Ned Price, “Sırf görüşmüş olmak için görüşme yapmayacağız. Pekin’in ciddiyetini ve kendisinin dile getirdiği ikili ilişkilerin tonunu değiştirme arzusunu hayata geçirmeyi amaçladığını göstermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çinli yetkililerle görüşme 18 Mart’ta

18 Mart’ta yapılacak olan görüşmeler ABD ve Çin arasında Biden yönetiminde yapılan ilk temas olacak.

Çin Başbakanı Li Keqiang Perşembe günü yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak çıkarları ve işbirliği alanları olduğunu belirtti; ilişkilerin iki ülkenin birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstererek, her iki tarafın da kazandığı bir işbirliği çerçevesinde ve içişlerine müdahale olmadan sağlıklı bir şekilde gelişmesini umduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan ve S-400 sorusu

ABD Dışişleri’nin günlük basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Körfez ziyareti ile Suudi Arabistan’ın Moskova’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma olasılığı da gündeme geldi.

Soruya ABD’nin S-400 konusundaki duruşunu hatırlatan genel bir yanıt vermeyi tercih eden Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, “Bu konu özelinde bir yorum yapmayacağım. Ancak özellikle NATO bağlamı olmak üzere diğer bağlamlarda S-400 konusundaki duruşumuz net ve aynı” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir ülkeye açık çek yok”

Basın toplantısında Ned Price’a, Mısır’daki El Sisi hükümetinin insan hakları ihlalleri yapması sebebiyle, ABD’nin bu ülkeye her yıl yaptığı 1,3 milyar dolarlık askeri yardımı askıya alıp-almayacağı da soruldu.

Soruyu soran gazeteci, ABD Başkanı Joe Biden’ın henüz başkan adayıyken Twitter’dan paylaştığı “Trump’ın en sevdiği diktatöre artık açık çek verilmeyeceği” yönündeki mesajını hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, “İster yakın bir güvenlik ortağı olsun ister rakip ya da hasım ülke, hiçbir ülke için açık çek verilmeyeceği kesinlikle doğru. ABD, değerlerini ve ilkelerini hiçbir ilişkide kapıda bırakmayacak. Başkan adayı Biden, Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Blinken bunu net şekilde ifade etti” dedi.

“ABD’nin çıkar ve değerleri birbirinden bağımsız değil”

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, “Mısır’ın bölgedeki çıkarlarımızın teşvik edilmesi, Süveyş Kanalı’nın korunması aracılığıyla bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasında, terörle mücadelede işbirliğinde, Ortadoğu barışının teşvik edilmesi konusundaki liderlikte önemli rol oynadığı doğru. Dışişleri Bakanı Blinken’ın Mısır Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede bu konuların bazılarını tartışma imkanı oldu. Biz de insan haklarını ve değerlerimizi gündeme getirdik. Bunlar birbirinden ayrı değil, birbiriyle ilgili konular” diye konuştu.

Price, “Değerlerimizi ve insan haklarını savunmazsak, çıkarlarımızı savunamayız. Her ikisini de yapabileceğimizi görüyoruz. Mısır’da sivil toplum ve ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar dahil olmak üzere insan hakları konusunda endişelerimizin olduğunu söyledik. Bunlar Mısır’ın istikrarına zarar veriyor. Bu konuları gündeme getirmekten kaçınmayacağız” dedi.

Hassas silah satışı ve transferlerinin hem ABD’nin çıkarlarıyla hem de değerleriyle uyumlu olmasının sağlanması için kurumlar arası süreçlerin yürütüldüğünü belirten Ned Price, “Bir yandan çıkarlarımızı gözetirken diğer yandan da değerlerimizi savunabiliriz. Bu nedenle hem Mısır bağlamında hem de başka bağlamlarda duruşumuz bu olacak” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
DSÖ'den aşı açıklamasıDSÖ'den aşı açıklaması
İhlas suresi okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleriİhlas suresi okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Brezilya’da sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezdi

Sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezdi!

DSÖ, COVAX kapsamında ülkelere 237 milyon aşı ulaştırmayı hedefliyor

DSÖ'den aşı açıklaması

ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

Denizde bulunan iPhone 12 videosu gerçek mi? iPhone'lar hangi ülkede bulundu?

Denizde bulunan iPhone'lar hangi ülkeden çıktı?

İskenderiye Limanı açıklarında yük gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp

İskenderiye Limanı açıklarında yük gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp

George Floyd cinayetinde yeni gelişme

Dünyayı ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.