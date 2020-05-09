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ABD Çinli Gazeteciler İçin Vize Kurallarını Sıkılaştırıyor

09.05.2020 17:20 | Son Güncelleme

ABD, Çinli gazetecilere yönelik vize kurallarını sıkılaştırdı. Vize sürelerinin sınırlanması ve başvuruların daha sıkı denetlenmesi gibi bazı yeni kurallar getiren Washington, Çin’deki Amerikalı gazetecilere muameleye yanıt olarak bu adımı attığını açıkladı

ABD Çinli Gazeteciler İçin Vize Kurallarını Sıkılaştırıyor

ABD, Çinli gazetecilere yönelik vize kurallarını sıkılaştırdı. Vize sürelerinin sınırlanması ve başvuruların daha sıkı denetlenmesi gibi bazı yeni kurallar getiren Washington, Çin’deki Amerikalı gazetecilere muameleye yanıt olarak bu adımı attığını açıkladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde Corona virüsü salgını üzerinde yaşanan gerilimin dozu giderek artıyor. ABD ve Çin gazeteciler konusunda da son aylarda bir dizi karşılıklı misilleme eylemlerde bulunmuştu. Mart ayında Çin, üç Amerikan gazetesinde görev yapan Amerikalı gazetecileri sınırdışı etmişti. Bundan bir ay önce de Başkan Donald Trump yönetimi, ABD’deki Çin devlet medya kuruluşları çalışanlarının bundan sonra yabancı ülkelerin büyükelçilikleri çalışanlarına uygulanan kurallara tabi tutulacaklarını açıklamıştı. Bir gün sonra da Pekin, ırkçı olmakla suçladığı bir köşe yazısından sonra, Wall Street Journal gazetesinin ikisi Amerikalı biri Avustralyalı üç muhabirini sınırdışı etmişti.

Çinli gazetecilere vize konusundaki yeni düzenlemeleri açıklayan ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Çin’in ‘’bağımsız gazeteciliği baskı altına almasına’’ işaret etti. Pazartesi günü yürürlüğe gireceği açıklanan düzenleme, Çinli gazetecilere vize süresini 90 günle sınırlıyor. Bu sürenin uzatılması seçeneği bulunuyor. Bu tür vizelerin genelde açık uçlu olduğu ve çalışanın farklı bir şirkete ya da mecraya geçmediği müddetçe uzatılmasının gerekmediği belirtiliyor.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi, yeni kuralların bakanlığa, Çinli gazetecilerin vize başvurularını daha sık gözden geçirme imkanı tanıyacağını ve ABD’deki Çinli gazetecilerin toplam sayısını muhtemelen düşüreceğini söyledi.

Yetkili, ‘’Yeni kurallar ulusal güvenlik alanında daha kapsamlı korumalar sağlayacak’’ dedi.

İç Güvenlik Bakanlığı’na göre, yeni kurallar Çin’in yarı-özerk bölgeleri Hong Kong ya da Macau pasaportlarına sahip gazetecileri kapsamayacak.

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