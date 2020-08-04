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  4. "ABD Çinli Gazetecileri Sınırdışı Ederse Çin de Misilleme Yapar"

"ABD Çinli Gazetecileri Sınırdışı Ederse Çin de Misilleme Yapar"

04.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

Çin Komünist Partisi’nin yayın organı durumundaki Global Times Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, ABD’nin Çin’li gazetecileri ülkeyi terk etmeye zorlaması halinde Çin’in de buna karşılık vereceğini söyledi

Çin Komünist Partisi’nin yayın organı durumundaki Global Times Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, ABD’nin Çin’li gazetecileri ülkeyi terk etmeye zorlaması halinde Çin’in de buna karşılık vereceğini söyledi.

Hu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD’nin Çinli gazetecilerin vizelerini yenilemediği göz önünde alındığında, Çin de tüm gazetecilerin ABD’yi terk etmesine dair en kötü senaryoya karşı hazır. Eğer ABD bu adımı atarsa Çin’de Hong Kong’takiler de dahil Amerikalı gazetecilere karşı misilleme de bulunacak” ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi 11 Mayıs’tan geçerli olmak üzere Çinli gazetecilerin vizelerini 3 aylık süreyle sınırladı. Bu uygulamadan hali hazırda kaç Çinli gazetecinin etkilendiği bilinmiyor. Benzer şekilde kaç Çinli gazetecinin vizesinin yenilenmediği için ABD’den ayrılmak zorunda kaldığı da belirsiz.

ABD’nin Çinli gazetecilere karşı attığı adımlara karşı Çin de şu ana kadar New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post gazetelerinin muhabirlerini ülkesinden göndermişti.

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