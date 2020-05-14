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ABD Çinli Korsanları Corona Araştırmalarını Çalmakla Suçladı

14.05.2020 07:05 | Son Güncelleme

ABD, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarını Corona virüsü üzerinde araştırmalar yürüten Amerikan kurumlarına sızarak bilgiler çalmaya çalışmakla suçladı. Amerikalı yetkililer, bilim adamları ve kamu sağlığı görevlilerini siber hırsızlık faaliyetlerine karşı tetikte olmaları yönünde uyardı

ABD Çinli Korsanları Corona Araştırmalarını Çalmakla Suçladı

ABD, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarını Corona virüsü üzerinde araştırmalar yürüten Amerikan kurumlarına sızarak bilgiler çalmaya çalışmakla suçladı. Amerikalı yetkililer, bilim adamları ve kamu sağlığı görevlilerini siber hırsızlık faaliyetlerine karşı tetikte olmaları yönünde uyardı.

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, FBI’ın Çin bağlantılı ‘’siber aktörler’’ tarafından Amerikan kurumlarına dijital sızma vakalarını araştırdığı belirtildi. Söz konusu ‘’aktörlerin’’, Corona virüsü araştırmalarıyla bağlantılı ağlar ve personelden aşı, tedavi ve testlere yönelik değerli fikri mülkiyet ve kamu sağlığı verilerini tespit edip bunları üstü örtülü yöntemlerle ele geçirmeye çalıştığının gözlendiği kaydedildi.

Açıklamada, hedefler ya da korsanların kimliğiyle ilgili ek ayrıntı verilmedi.

Çin’in Washington Büyükelçiliği, ‘’yalanlar’’ olarak nitelediği suçlamalara sert tepki gösterdi. Büyükelçilik yazılı açıklamasında, ‘’FBI, suç karinesi temelinde ve hiçbir delil olmadan bir uyarı yayınladı’’ ifadesini kullandı ve ABD’nin suçlamasının ‘’pandemiye karşı devam eden uluslararası işbirliğini baltaladığını’’ belirtti.

Geçtiğimiz hafta ABD ve İngiltere, sağlık kuruluşları, ilaç firmaları, akademi ve tıbbi araştırma kurumları ile yerel yönetimlerin siber saldırılarla hedef alındığına ilişkin ortak bir uyarı yayımlamıştı. Açıklamada herhangi bir ülke ismi verilmemişti.

Güvenlik uzmanlarına göre, Corona virüsüne karşı aşı geliştirme yarışında avantaj kazanmayı amaçlayan Çinli korsanların düzenlediği siber saldırılarda artış olsa da, virüsün yol açtığı durumdan istifade etmeye çalışanlar sadece Çinliler değil.

Geçtiğimiz Cuma günü Reuters’ın bir özel haberinde, İranlı korsanların 10 gün önce ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Corona hastalarında acil durumlarda kullanılması için onay verdiği Remdesivir adlı ilacı üreten ilaç firması Gilead Sciences’ı hedef aldıkları iddia edilmişti.

Hükümet yetkilileri ve Gilead ise, siber saldırının başarılı olup olmadığına ilişkin bilgi vermeyi reddetti.

New York Times’ın konuyla ilgili haberinde bu siber saldırıdan İran’ın sorumlu tutulması konusunda acele edilmesi hatalı bir adım olabileceğine dikkat çekildi. Gazeteye göre 2017 yılında Suudi Arabistan’da bulunan bir petrokimya tesisi benzer şekilde siber saldırıyla hedef alınmış, siber saldırıdan tesiste endüstriyel bir kazaya yol açmayı amaçlayan İran’ın sorumlu olduğu üzerinde durulmuştu. Ancak söz konusu siber saldırının Rusya’daki bir bilimsel araştırma enstitüsünden koordine edildiği ortaya çıkmıştı.

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