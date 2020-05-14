ABD Çinli Korsanları Corona Araştırmalarını Çalmakla Suçladı

ABD, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarını Corona virüsü üzerinde araştırmalar yürüten Amerikan kurumlarına sızarak bilgiler çalmaya çalışmakla suçladı. Amerikalı yetkililer, bilim adamları ve kamu sağlığı görevlilerini siber hırsızlık faaliyetlerine karşı tetikte olmaları yönünde uyardı.

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, FBI’ın Çin bağlantılı ‘’siber aktörler’’ tarafından Amerikan kurumlarına dijital sızma vakalarını araştırdığı belirtildi. Söz konusu ‘’aktörlerin’’, Corona virüsü araştırmalarıyla bağlantılı ağlar ve personelden aşı, tedavi ve testlere yönelik değerli fikri mülkiyet ve kamu sağlığı verilerini tespit edip bunları üstü örtülü yöntemlerle ele geçirmeye çalıştığının gözlendiği kaydedildi.

Açıklamada, hedefler ya da korsanların kimliğiyle ilgili ek ayrıntı verilmedi.

Çin’in Washington Büyükelçiliği, ‘’yalanlar’’ olarak nitelediği suçlamalara sert tepki gösterdi. Büyükelçilik yazılı açıklamasında, ‘’FBI, suç karinesi temelinde ve hiçbir delil olmadan bir uyarı yayınladı’’ ifadesini kullandı ve ABD’nin suçlamasının ‘’pandemiye karşı devam eden uluslararası işbirliğini baltaladığını’’ belirtti.