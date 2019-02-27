ABD Cohen’in Oturumuna Odaklandı

Başkan Donald Trump’ın uzun süre kişisel avukatlığını yapmış olan Michael Cohen bugün Temsilciler Meclisi’nin Gözetim ve Reformlar Komisyonu’na basına açık bir oturumda ifade veriyor. Cohen’in vereceği ifadenin işadamı ve başkan adayı olarak Trump hakkında önemli bilgileri içermesi bekleniyor. Cohen’in kamuoyu önünde yapacağı açıklamaların, Trump’ın 2016 yılında Başkan seçilmesinden öncesi ve sonrasına ait, hem siyasi hem de ticari hayatına zarar verecek önemli kanıtlar içermesi muhtemel. Oturumun yapıldığı saatlerde Trump, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’la Koreyi nükleer silahlardan arındırmak üzere ikinci görüşmesini yapıyor olacak. Amerika benzer bir durumu 1973 yılında Başkan Richard Nixon’ın döneminde yaşamıştı. Nixon’ın danışmanı John Dean, başkanla ilgili olarak Kongre’de ifade vermişti. Dean’ın ifadesi Watergate konusunu örtmeye çalışan Nixon ve diğerleri açısından son derece ciddi sonuçlara yol açmıştı. Bundan bir yıl sonra da Nixon, tarihin istifa eden ilk Amerika Başkanı oldu.

İtibarı sarsılmış bir avukat olan Cohen daha önce Kongre’ye yalan ifade verdiğini kabul etmişti. Bu defa komisyon karşısında doğru söylediğine ikna edebilmek ciddi çaba sarf edecek. Cohen bu hafta üç komisyona ifade verecek ve bunlardan ikisi kapalı kapılar ardından olacak. Beyaz Saray’ın içinden biri olmasa da 52 yaşındaki Cohen, Trump’ın iş dünyasındaki durumu, 2016 seçim kampanyası ve yemin töreni komisyonundaki görevleri nedeniyle Başkan’ı istifaya götürebilecek güce sahip biri. Bu faaliyetlerinden bazıları halen New York’taki savcıların yürüttükleri soruşturma kapsamında bulunuyor. Trump’a en yakın isimlerden biri olan eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Stephen Bannon, bu konudaki iddiaları Başkan açısından, 2016 seçimlerine yönelik yürütülen Rusya soruşturmasından daha tehlikeli görüyor. Yaklaşık 10 yıl boyunca Trump şirketler grubunda Başkan Yardımcılığı ve Donald Trump’ın kişisel avukatlığı görevlerinin ardından, seçimlerden birkaç ay sonra Cohen, ünlü patronunu tehlikeye atacak bazı anlaşmalar yaptı.

2016 seçimleri kampanya döneminde Cohen, porno filmleri yıldızı Stormy Daniels ve Playboy modeli Karen McDougal’a Trump aleyhinde konuşamamaları için para ödedi. Her iki kadın da Trump’la cinsel ilişkilerine dair kamuoyu önünde açıklamalar yapma tehdidinde bulunmuşlardı. Cohen önce inkar etmiş olsa da daha sonra bu iki kadına ödeme yapılması talimatını Trump’tan aldığını kabul etti. Trump ise tüm bu iddiaları reddetti. Cohen bir zamanlar Trump için kendisini merminin önüne atacağını söyleyecek kadar sadık biriydi. Ancak aralarındaki ilişki geçen yıl Nisan ayında FBI, Cohen’in adreslerine baskın yaptıktan sonra bozuldu. FBI, Cohen’in ofisi, otel odası ve evine yaptığı baskınlarda Stormy Daniels’s yapılan ödemeler ve bazı suça yönelik iddialarla ilgili belgeleri aldı. Ardından da Trump kendisiyle Cohen arasına mesafe koydu. Temmuz ayında Cohen’in avukatı Lanny Davis yaptığı açıklamada, Cohen’in Trump’la arasındaki ilişkiye dair “sıfırlama düğmesine” basmaya karar verdiğini ve Başkan için adeta bir “kum torbası” olmaktan kızgın olduğunu söyledi.

Cohen, üç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı ve ardından savcılıkla bir anlaşma yaptı. Ağustos ayında hakkındaki sekiz suçlamayla ilgili olarak suçunu kabul etti. Bunlar arasında Stormy Daniels ve Karen McDougal’a yapılan ödemelerde seçim kampanyası bütçesi yasalarının ihlal edilmesi konusu da var. Cohen, Aralık ayında da, 2016 başkanlık seçim süreci esnasında, Trump şirketlerinin Moskova’da Trump Tower inşa etme konusundaki girişimlerine dair Kongre’ye verdiği ifadede yalan söylediğini kabul etti. Tüm bunların sonucunda Cohen üç yıl hapis cezası aldı ve Mayıs ayının başlarında hapse girecek. Yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak Cohen, Trump’ın ticari girişimleri ve Başkanlık yemin töreni komisyonuna yapılan milyonlarca dolarlık bağışlara ilişkin yürütülen soruşturma konusunda New York’ta federal savcılarla işbirliği yapıyor. Cohen bu komisyonda bağış toplayan isimlerden biriydi. Hüküm giymiş bir mahkum olarak Cohen, daha önce yalan söylediği komisyon üyelerini bu kez doğru söylediğine ikna etmek zorunda.

Cohen’in, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komisyonu’nda vereceği ifade bu hafta vereceği üç ifadeden biri olacak. Cohen ayrıca bu hafta Senato’nun ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonları önünde de ifade veriyor. Ancak bu iki ifade kapalı kapılar ardında. Komisyonda Cohen’e yaptığı ödemeler sorulacak Geçen hafta, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komisyonu’nun Demokrat Başkanı Elijah Cummings, komisyon üyelerine, Cohen’e 2016 yılı seçimlerinde Rusya’yla gizli anlaşma yapıldığına, ve Trump’ın kampanyasındaki kişilerin Moskova’yla ilişki iddialarına dair konuyla ilgili sorular sorulmayacağını söyledi. Bu konuya ilişkin sorular Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın iki yıldır yürüttüğü Rusya soruşturmasını takip eden İstihbarat Komisyonu tarafından sorulacak. Bu konu yerine Gözlem ve Reform Komisyonu’nda, Trump adına yapılan ödemeler, kampanyaya ilişkin yasalara uygunluk, vergi yasalarına uygunluk, çıkar çatışmalarına ilişkin düzenlemelere dair sorular sorulacak. Bu konuda Komisyon başkanı tarafından üyelere yazılı bildirim yapıldı. Cohen’e sorulacak diğer konular arasında Trump’ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların doğruluğu, şu an kapatılmış olan Trump Vakfı’na ilişkin yolsuzluk iddiaları ve Trump’ın Cohen ve diğer kişilere tanıklık yapmamaları konusunda baskı yapıp yapmadığına dair başlıklar olacak.

Cohen daha önce Kongre’de vereceği ifadeyi Trump ve avukatı tarafından kendisi ve ailesine yönelik tehditlere yönelik kaygılarını gerekçe göstererek ertelemişti. Kongre’deki Demokratlar, Trump’ın ticari faaliyetleri ve yapılan uygunsuz ödemelere ilişkin bağlantılara dair bilgileri ortaya çıkarmak konusunda son derece istekliler. Buna karşın Trump ve beraberindekiler Cohen’in yalancı olduğu ve söylediklerine güvenilmeyeceğini savunuyorlar. Bu noktada Cohen, Komisyon Başkanı Cummings’in listesindeki birçok soruya da savcılık soruşturması altında olduğu gerekçesiyle cevap vermeyi reddedebilir. Temsilciler Meclisi Gözlem ve Reform Komisyonu’nun önde gelen üyelerinden Cumhuriyetçi ve Trump’ın destekçilerinden biri olan Jim Jordan, Komisyon Başkanı’nın ilk kez başkanlık edeceği önemli ifade oturumunda, Demokratlar’ın başkanı görevden alma kampanyasının birinci sahfası gibi görülen Cohen ifadesi olmasının üzücü olduğunu söyledi. Cumhuriyetçiler Cohen’e yalancı suçlaması yapmak üzere hazırlar