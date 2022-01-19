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ABD ‘Çok Yüksek Riskli’ Seyahat Uyarısını Genişletti

19.01.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), artan sayıda COVID-19 vakası nedeniyle 22 ülke ve bölgeyi daha “Dördüncü Seviye: Çok Yüksek Riskli" ülkeler seviyesine yükselterek, bu ülkelere seyahat edilmemesini tavsiye etti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Salı günü, artan sayıda COVID-19 vakası nedeniyle İsrail, Avustralya, Mısır dahil olmak üzere 22 ülke ve bölgeye seyahat edilmemesini tavsiye etti.

CDC seyahat tavsiyesi, aralarında Arnavutluk, Arjantin ve Uruguay’ın da olduğu bu 22 ülke ve bölgeyi, "Dördüncü Seviye: Çok Yüksek Riskli" ülkeler seviyesine yükseltti ve Amerikalılar’a Panama, Katar, Bahamalar, Bahreyn ve Bolivya'yı da içeren bu yerlere seyahat etmekten kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Böylece ‘çok yüksek riskli’ olan dördüncü seviyedeki ülke ve bölge sayısı 100’e çıktı. CDC’nin resmi internet sayfasında, buralara gidilecek olunması halinde, tam aşılanmış olmaya dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

CDC, Corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle Türkiye’yi Ağustos ayında “risk oranı çok yüksek” kategorisine almış, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Amerikalılar’a yapılan uyarıda ise, Türkiye’ye “seyahat etmemeleri” tavsiye edilmişti.

Bu uyarı için Türkiye’deki Corona virüsü enfeksiyonu vakalarındaki artış gerekçe gösterilmişti.

CDC sağlık uyarısı kategorilerine göre birinci seviye ‘düşük risk’ oranını yansıtırken, dördüncü seviye ‘çok yüksek riskli’ anlamına geliyor.

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