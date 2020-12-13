ABD Corona Aşılarının Dağıtımına Başladı

Amerikan ilaç firması Pfizer'ın Michigan eyaletindeki fabrikası, Pazar sabahı yerel saatle 06.30'dan itibaren Corona aşılarının dağıtımına başladı. Böylece Amerika, tarihinin en geniş kapsamlı aşı dağıtım projesini başlatmış oldu.

Michigan eyaletinin Kalamazoo kentindeki fabrikadan yayın yapan bir televizyon kanalının ilettiği görüntülerde, maskeli fabrika çalışanlarının, içinde aşıların bulunduğu pizza kutusu büyüklüğündeki karton kutuları buzluklardan çıkardıkları ve bunları mavi renkli daha büyük soğutuculara yerleştirdikleri görüldü.

Fabrika çalışanlarının ilk kutuların nakliyatı yapacak kamyonlara yüklenmesini alkışlarla kutladıkları görüldü. Uzun zamandır beklenen bu an, Amerika'da Corona enfeksiyonu vaka ve ölümlerinin hızla yükseldiği döneme denk geliyor. Ancak Amerika'da çoğu insanın Corona virüsü aşısı yaptırmasına henüz aylar var.

ABD hükümeti, ülkedeki ilk 2 milyon 900 bin doz aşıyı 64 eyalet, büyük kent ve ABD'ye bağlı bölgelerle beş federal daireye göndermeyi planlıyor. Aşı dağıtım çalışmalarını federal hükümet yürütse de ilk doz aşıların kimlere yapılacağı konusunda nihai karar, eyaletlere bırakılıyor. İlk doz aşılar, ilk aşamada 600'den fazla noktaya gönderilecek.