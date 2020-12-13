ABD Corona Aşılarının Dağıtımına Başladı

Amerikan ilaç firması Pfizer'ın Michigan eyaletindeki fabrikası, Pazar sabahı yerel saatle 06.30'dan itibaren Corona aşılarının dağıtımına başladı. Böylece Amerika, tarihinin en geniş kapsamlı aşı dağıtım projesini başlatmış oldu.
Michigan eyaletinin Kalamazoo kentindeki fabrikadan yayın yapan bir televizyon kanalının ilettiği görüntülerde, maskeli fabrika çalışanlarının, içinde aşıların bulunduğu pizza kutusu büyüklüğündeki karton kutuları buzluklardan çıkardıkları ve bunları mavi renkli daha büyük soğutuculara yerleştirdikleri görüldü.
Fabrika çalışanlarının ilk kutuların nakliyatı yapacak kamyonlara yüklenmesini alkışlarla kutladıkları görüldü. Uzun zamandır beklenen bu an, Amerika'da Corona enfeksiyonu vaka ve ölümlerinin hızla yükseldiği döneme denk geliyor. Ancak Amerika'da çoğu insanın Corona virüsü aşısı yaptırmasına henüz aylar var.
ABD hükümeti, ülkedeki ilk 2 milyon 900 bin doz aşıyı 64 eyalet, büyük kent ve ABD'ye bağlı bölgelerle beş federal daireye göndermeyi planlıyor. Aşı dağıtım çalışmalarını federal hükümet yürütse de ilk doz aşıların kimlere yapılacağı konusunda nihai karar, eyaletlere bırakılıyor. İlk doz aşılar, ilk aşamada 600'den fazla noktaya gönderilecek.
Farklı sektörlerden çok sayıda şirket, elemanlarına aşılama çalışmalarında öncelik sağlanması amacıyla eyalet yöneticileri ve federal yetkililere yönelik lobi faaliyetleri yürütüyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA'in Cuma günü onay verdiği Pfizer-BioNTech aşısının fabrikadan alınarak ulaşacağı son noktalara nakliyesi sırasında Amerikan askerleri de görev yapacak.
Nakliye firması UPS'in tıbbi malzeme, cihaz ve ilaç dağıtımını gerçekleştiren kolu UPS Healthcare'in başkanı Wes Wheeler, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Işık Hızı Ötesi Operasyonu yetkilileri ve müşterilerimizle aşı lojistiğinin etkili şekilde sağlanması konusunda aylardır strateji geliştiriyoruz. Bu planları eyleme dönüştürmenin zamanı geldi" dedi.
Pfizer'ın kuru buzla soğutulan paketleri, 4.875 doz aşı taşıyabiliyor. Aşıların yolculuğunun ilk durağı, Michigan eyaletinin Kalamazoo kentindeki Pfizer fabrikasından farklı noktalara dağıtılmaları için hazır bekletilen uçaklar olacak. Pfizer çalışanları, aşıları, UPS'in Kentucky eyaletinin Louisville, FedEx'in ise Tennessee eyaletinin Memphis kentindeki hava kargo merkezlerine gönderilecek uçaklara yükleyecek.
Aşılar, buradan, ilk dozu alacak 145 kente kamyon ya da uçaklarla taşınacak.
UPS ve FexEx aşıya öncelik veriyor
Amerikan kurye firmaları UPS ve FedEx, Pazartesi günü yapılacak ilk dağıtımda, Pfizer aşısının ilk dozunu sağlık merkezlerine ulaştıracak. Hafta içinde iki dağıtımın daha yapılması bekleniyor.
Pfizer aşısının ilk dozunu sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bakım gören yaşlılar alacak.
Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği aşı, nakliye ve depolama konusunda en kısıtlayıcı koşullara sahip. Aşının eksi 70 derecede saklanması gerekiyor.
UPS ve FedEx, Noel kutlamalarının yaklaştığı, online alışverişlerin ve elektronik ticaretin arttığı bu dönemde aşı dağıtımına öncelik veriyor. Her iki firma da kargo uçaklarında ve kamyonlarında aşılar için yer rezervasyonu yapıyor.
Hassas tıbbi malzemelerin dağıtımında uzman olan ve bu alanda hata payı bırakmayan UPS ve FedEx, Pfizer'ın aşılarını taşıyan kutular son noktaya ulaşıncaya kadar sıcaklık ve konum takibi yapacak.