ABD Corona Testi Uygulamasını İkinci Kez Değiştirdi

Amerika Corona virüsü testinin kimlere yapılacağıyla ilgili kuralı ikinci kez değiştirdi. Daha önce virüse yakalananlar arasında sadece hastalığın belirtilerini gösterenlere test uygulanırken, bundan böyle belirti göstermeyenlere de test yapılması gerektiği açıklandı.

“Virüse Yakalananlarla Temas Edenler Mutlaka Test Yaptırmalı”

ABD Hastalıklardan Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Ağustos ayının sonlarında yayınladığı açıklamada virüse yakalananlarla temasta bulunanların hastalık belirtisi göstermemeleri durumunda test yaptırmasının gerekli olmadığı savunulmuştu. Bu açıklama eyaletlerdeki sağlık yetkililerinin ve uzmanların tepkilerine yol açtı.

CDC 24 Ağustos’ta yayınladığı açıklamanın öncesinde, virüse yakalananlarla temasa maruz kalan herkesin test yaptırması gerektiğini savunuyordu. Dolayısıyla, Cuma günü yayınlanan açıklamada bu çağrı yinelenmiş oldu.

Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Topluluğu adlı kurumun başkanı Thomas File, “Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin test yaptırma kurallarında yeniden bilime dayalı bir yaklaşım sergilemesi toplum sağlığı ve bu pandemiye karşı ortak mücadelemiz açısından iyi bir haber” dedi.