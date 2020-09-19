HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Corona Testi Uygulamasını İkinci Kez Değiştirdi

ABD Corona Testi Uygulamasını İkinci Kez Değiştirdi

19.09.2020 19:04 | Son Güncelleme

Amerika'da Corona virüsü testleriyle ilgili yeni uygulamayla birlikte, daha öncekinin aksine hem belirti gösteren hem de göstermeyen kişilere Corona virüsü testi yapılacak

ABD Corona Testi Uygulamasını İkinci Kez Değiştirdi

Amerika Corona virüsü testinin kimlere yapılacağıyla ilgili kuralı ikinci kez değiştirdi. Daha önce virüse yakalananlar arasında sadece hastalığın belirtilerini gösterenlere test uygulanırken, bundan böyle belirti göstermeyenlere de test yapılması gerektiği açıklandı.

“Virüse Yakalananlarla Temas Edenler Mutlaka Test Yaptırmalı”

ABD Hastalıklardan Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Ağustos ayının sonlarında yayınladığı açıklamada virüse yakalananlarla temasta bulunanların hastalık belirtisi göstermemeleri durumunda test yaptırmasının gerekli olmadığı savunulmuştu. Bu açıklama eyaletlerdeki sağlık yetkililerinin ve uzmanların tepkilerine yol açtı.

CDC 24 Ağustos’ta yayınladığı açıklamanın öncesinde, virüse yakalananlarla temasa maruz kalan herkesin test yaptırması gerektiğini savunuyordu. Dolayısıyla, Cuma günü yayınlanan açıklamada bu çağrı yinelenmiş oldu.

Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Topluluğu adlı kurumun başkanı Thomas File, “Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin test yaptırma kurallarında yeniden bilime dayalı bir yaklaşım sergilemesi toplum sağlığı ve bu pandemiye karşı ortak mücadelemiz açısından iyi bir haber” dedi.

Geçen ay bazı eyalet yetkilileri Trump yönetiminin kimlerin test yaptırması gerektiğiyle ilgili yaklaşımının, Başkan’ın yeni vaka sayılarının önüne geçme çabası olduğunu ileri sürmüştü.

Reuters haber ajansına konuşan Trump yönetimi yetkilileri bu yeni kararın siyasi bir adım olmadığını, “mevcut deliller çerçevesinde toplum sağlığı için en iyi yaklaşım” olduğunu söyledi.

3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasını sürdüren Trump, Haziran ayında bir miting sırasında yaptığı konuşmada, virüs testi yaptırmanın “iki ucu keskin bıçak” olduğunu savunmuş, vaka sayılarının artmasının Amerika’yı “olduğundan daha vahim durumda” gösterdiğini iddia etmişti. Trump’ın mitingde “Lütfen, testleri biraz yavaşlatın” şeklindeki ifadesiyle ilgili olarak bir Beyaz Saray yetkilisi Reuters’a açıklamada bulunarak bu sözlerin espiri niteliğinde olduğunu savundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 922 kişi hayatını kaybettiABD'de son 24 saatte koronavirüsten 922 kişi hayatını kaybetti
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
En Çok Okunan Haberler
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...
Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Bakan Soylu'dan 'AYM' açıklaması: Çok hoşuma gitti
Bakan Soylu'dan 'AYM' açıklaması: Çok hoşuma gitti
İstanbul'da koronavirüs önlemi! Çarşamba gününden zorunlu olacak
İstanbul'da koronavirüs önlemi! Çarşamba gününden zorunlu olacak
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Diğer Haberler
ABD'de ilgi odağı oldu! 108 santimetre uzunluğundaki saçıyla Guinness'e girdi
108 santimetre uzunluğundaki saçıyla Guinness'e girdi
Yunanistan'ı Ianos kasırgası vurdu: 2 ölü, 1 kayıp
Yunanistan'da kasırga 2 can aldı
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 922 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 922 kişi hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları'ndan Trump'a 'Kasım Süleymani' tehdidi
İran Devrim Muhafızları'ndan Trump'a 'Kasım Süleymani' tehdidi
Putin'den iddialı açıklama: Silahlarımızın dünyada eşi benzeri yok
Putin'den iddialı açıklama: Eşi benzerleri yok
Almanya’da siber saldırıdan ilk ölüm
Almanya’da siber saldırıdan ilk ölüm
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.