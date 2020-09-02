ABD Corona Virüsü Aşısı Geliştirme Çalışmasına Katılmayacak

ABD, Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek, üretmek ve aşının ülkelere eşit şekilde dağıtımını sağlamak amacıyla oluşturulan küresel girişimde yer almayacağını açıkladı. ABD, buna gerekçe olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bu girişiminin başını çekmesini gösterdi.

170'ten fazla ülke, WHO'nun başlattığı ve Covax olarak bilinen ortak projede yer almak için görüşmelerde bulunuyor. Salgınlara Hazırlık Koalisyonu (CEPI) ile Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından kurulan Gavi Aşı İttifakı da projeye destek veriyor.

Başkan Donald Trump, WHO'nun salgını kötü idare ettiği ve virüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin'e boyun eğdiği gerekçesiyle Temmuz ayında ABD'yi örgütten çıkarmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, yayınladığı açıklamada, "Amerika, bu virüsün üstesinden gelinmesini sağlamak için uluslararası ortaklarıyla işbirliği yapmayı sürdürecektir. Ancak yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütü ve Çin etkisi altında olan çokuluslu kurumların kısıtlamaları altında kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cenevre'de lisansüstü eğitim veren Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü bünyesindeki Küresel Sağlık Merkezi Eş Başkanı Surie Moon, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Amerika'nın "aşı geliştirmek için girişilen herhangi bir çokuluslu çalışma içinde yer almamaya karar vermesinin bu çabalara indirilen gerçek bir darbe" anlamına geldiğini kaydetti.